新环节首次推出 新加坡书展商直播介绍好书和优惠

参加今年书展的12家书商当中，有七家参与了推广好书直播节目，节目将从明天起于下午6时至6时30分在线上举行。

新加坡书展连续第二年以线上模式举办，今年首次增添与书商的直播环节，连续七天将有不同的书商通过直播节目推广好书，也会在直播中宣布限时优惠。

由新加坡报业控股华文媒体集团主办的第36届新加坡书展，原本要以线上线下混合模式举行，但因本地冠病疫情再度升温，最终全部改在线上举办。

为了让生意受疫情影响的书商能有更多亮相的机会，今年的书展首次推出了“日日推好书之现在不看书要干嘛？”直播节目，让书商上线接受书展主播访问，并且介绍适合各年龄层的好书，还会在直播时介绍特惠。

参加今年书展的12家书商当中，有七家参与了直播节目，希望通过节目让公众对他们的书店以及今年所引进的好书有更多的认识。

友谊书斋经理宋恩玲受访时说：“实体书展可以碰到书籍也可以感受书香气息，但是因为疫情的关系，线上举行书展算是退而求其次的好方法。”

宋恩玲说，这是友谊书斋首次参与直播节目，因此认为这是一个非常好的尝试。“我们会在直播中向更多家长介绍一些华文儿童书籍的内容，也希望能够教导公众和家长如何选书。”

书商（来买网）新龙图也是首次尝试进行直播，运营经理吴王原说：“这个想法非常新颖，我们并没有直播销售书籍的经验，但是通过这次的学习机会后，我们也会探讨如何在我们的平台上加入直播环节。”

虽然今年又无法举行实体书展，但吴王原认为线上书展给书商带来的机遇大于挑战。“我们去年经历了一次在线书展，所以今年我们已经做好充足的准备。我觉得我们应该适应当下的情况而做出改变，这次的直播节目就是一个很好的开始。”

沈氏书局主管沈秀琴也认为，今年书展增添与书商的直播环节是一个创新的突破。“以往的实体书展，我们的销售员一次过只能服务一个顾客，但通过直播，我们可以同时向更多人介绍我们的书籍和杂志订阅服务。”

亚太图书经理张凌颖说，疫情让亚太图书这一年来开始了更多网络项目，如制作视频和有声书。“这是一个很好的学习机会，我们可以与视频制作人、配音员合作，为在线观众和读者制作更有趣的内容。”

张凌颖认为，线上书展也带来了许多机遇，因此希望这次新增的直播环节也能够成为另一个吸引读者的线上平台。

书展今天起线上举行

本届书展以“新视野”为主题，结合《联合早报》第二届文学节，将从今天起一连九天线上举行。今年参展书商共带进了1000多家出版社的好书来参展，除了把重点好书都放上华文媒体集团的ZShop售书平台外，也把其余的书都放在自己的网站出售。

“日日推好书之现在不看书要干嘛？”直播节目将从明天起于下午6时至6时30分在线上举行，一连七天每天都有不同书商进行直播。

配合参与书商的直播节目，书展也会在节目播出时的一小时内，发出100张五元优惠券，公众只须到书展的面簿专页（facebook.com/sgbookfair）点击链接领取优惠券，先到先得。