新葡建交40周年 两国推出纪念邮票 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月29日 5:00 AM 这套相连邮票分别以抽象画绘上葡萄牙首都里斯本和新加坡滨海湾花园，象征两国友谊历久弥新。（新邮政提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡和葡萄牙纪念建交40周年，两国邮局推出以两地标志性建筑为主题的纪念邮票，象征新葡友谊历久弥新。相连的两枚纪念邮票上绘制的，分别是葡萄牙的首都里斯本和我国的滨海湾花园。滨海湾花园是我国最大的花园及园艺景点，深受本地和国际游客的赞赏，也充分展示新加坡作为花园中的热带城市的精髓。海洋城市里斯本则是欧洲最著名的历史名城之一，也是世界上最古老的城市之一。里斯本古老的习俗和悠久的历史与该城市的文化、娱乐及高科技创新交织一起。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 葡萄牙 纪念邮票 早 数码 华文媒体集团zaobao.sg原创视频系列 动画《Ah Boy封神榜》美国再获奖