新葡建交40周年 两国推出纪念邮票

新加坡和葡萄牙纪念建交40周年，两国邮局推出以两地标志性建筑为主题的纪念邮票，象征新葡友谊历久弥新。

相连的两枚纪念邮票上绘制的，分别是葡萄牙的首都里斯本和我国的滨海湾花园。

滨海湾花园是我国最大的花园及园艺景点，深受本地和国际游客的赞赏，也充分展示新加坡作为花园中的热带城市的精髓。海洋城市里斯本则是欧洲最著名的历史名城之一，也是世界上最古老的城市之一。里斯本古老的习俗和悠久的历史与该城市的文化、娱乐及高科技创新交织一起。