华文媒体集团zaobao.sg原创视频系列 动画《Ah Boy封神榜》美国再获奖

以轻松有趣的叙述方式介绍本地民俗信仰中的神话传说，zaobao.sg原创卡通视频系列《Ah Boy封神榜》在第42届美国The Telly Awards中获得银奖。

新加坡报业控股旗下华文媒体集团数码平台zaobao.sg的原创卡通视频系列《Ah Boy封神榜》得到国际认可，在第42届美国The Telly Awards中获得银奖。

该奖旨在肯定全球优秀纪录片、广告、电视与网络节目，本届共收到1万2000多份作品参赛，并于5月25日公布今年得奖名单。

《Ah Boy封神榜》夺下该奖的社交媒体视频（动画系列）组别银奖，与另两家机构的视频系列共享这个殊荣。这也是《Ah Boy》卡通系列第二次获得殊荣。2018年上线的第一季视频系列《Ah Boy与小伙伴们》此前也曾获2019年度The Telly Awards的网络视频（2D动画）组别铜奖。

华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅受访时表示，团队一直努力提升制作水平，能再次获奖是对团队不懈努力的认可。

她说：“Ah Boy五年前随着zaobao.sg的视频节目一起诞生，从简单的动画到越来越精细的电脑画工，动画师何健伟甚至自己录制配乐。这个说故事能力越来越强的Ah Boy，也象征了我们内容制作的成长。能够再次在The Telly Awards这个国际视频评选中获奖，对我们是莫大的鼓励。”

共有五集的《Ah Boy封神榜》是《Ah Boy》系列第二季，以轻松有趣的叙述方式，介绍本地民俗信仰中的神话传说，并讲解这些民间信仰如何从外地流传至文化多元的新加坡，与本土文化结合并形成新格局。每集分别介绍五位家喻户晓的神祇，即妈祖、大伯公、文昌帝君、注生娘娘以及城隍爷。

节目由新闻中心记者靳忻和数码平台组长赖筱青策划，高级数码动画设计师何健伟制作动画，新闻中心采编团队刘永健、陈素君、黄伟曼和李丽敏配音。节目于去年8月底在zaobao.sg推出，读者可点击重温这套节目。