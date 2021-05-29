大阵仗出殡没保持安全距离 疑喊私会党口号 3男子遭警方逮捕

出殡阵仗大，不仅没有保持安全距离，甚至有人高喊疑似私会党的口号，视频在网上疯传后，三名男子疑参与私会党遭警方逮捕。

《联合晚报》昨日报道，本月26日下午2时至3时之间，合乐路和庙弯（Beo Cres）一带出现一组送殡队伍，出动四辆轿车，顶着LED灯牌并播放着音乐，一辆接着一辆缓缓前行。后方是一辆罗厘和灵车，以及一辆载送家属的巴士。

视频中可见，跟在灵车后方的至少有20余人，相信是往生者的家人与朋友，间中一名身穿灰色上衣的男子举起手，高喊疑似私会党口号，随之队伍中有数人应和，场面十分喧闹。

根据环境局网站，目前丧礼人数最多20人，而且不允许送殡队伍跟车。

警方昨日发出文告，指三名年龄介于45岁到62岁的男子，因在上述送殡事件中高喊私会党口号，疑涉嫌参与私会党遭警方逮捕，案件仍在调查中。

文告中也提到，针对送殡队伍是否因没有保持安全距离而触犯冠病19（临时措施）（管制令）条例进行调查。

警方吁请公众遵从安全距离措施，违例触犯冠病19（临时措施）（管制令）法令者，一旦罪成，可面对最高1万元的罚款，坐牢不超过六个月或两者兼施。

警方也强调，不会容忍私会党活动。任何抵触社团法令者，一旦罪成，可被罚款最多5000元，或坐牢不超过三年，或两者兼施。