被冤欺负无罩嫲 爱心警察行善“常客”

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来自 / 联合晚报

文 /
姚可嘉

发布 / 2021年5月29日 2:43 PM

驻署警长林国辉表示，如今真相大白，感到如释重负；（小图）林国辉当年曾到尼泊尔帮助受灾人士。（警方提供）
驻署警长林国辉表示，如今真相大白，感到如释重负；（小图）林国辉当年曾到尼泊尔帮助受灾人士。（警方提供）

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之前被冤枉围堵未戴口罩老妇的警员，不但没有欺老还对她伸出援手。他更是做善事的“常客”，在国内外都有行善，不仅发动筹款并飞到尼泊尔帮助受地震影响的家庭，还在本地成立义工组织并每月捐款帮助弱势群体，是尚穆根部长口中的“爱心警察”。

《联合晚报》星期三报道，网上日前流传老妇未戴口罩遭警员“围堵”，但警方随后召开记者会，公布警员的随身摄像镜头画面以正视听，证实到场的警员建议老妇的帮佣为她买口罩，还到附近的咖啡店经济米粉摊位，自掏腰包买了两个鸡翅膀给老妇。

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