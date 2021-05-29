被冤欺负无罩嫲 爱心警察行善“常客” 订户 来自 / 联合晚报 文 / 姚可嘉 发布 / 2021年5月29日 2:43 PM 驻署警长林国辉表示，如今真相大白，感到如释重负；（小图）林国辉当年曾到尼泊尔帮助受灾人士。（警方提供） 字体大小: 小 中 大 之前被冤枉围堵未戴口罩老妇的警员，不但没有欺老还对她伸出援手。他更是做善事的“常客”，在国内外都有行善，不仅发动筹款并飞到尼泊尔帮助受地震影响的家庭，还在本地成立义工组织并每月捐款帮助弱势群体，是尚穆根部长口中的“爱心警察”。《联合晚报》星期三报道，网上日前流传老妇未戴口罩遭警员“围堵”，但警方随后召开记者会，公布警员的随身摄像镜头画面以正视听，证实到场的警员建议老妇的帮佣为她买口罩，还到附近的咖啡店经济米粉摊位，自掏腰包买了两个鸡翅膀给老妇。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 爱心警察 近期共47学校71学生染疫 竹脚妇幼医院：一周来入住病例症状轻微 群鸽天天“入侵” 走廊满地鸟粪