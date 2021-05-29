坠网贷骗局 送餐员钱未借到 倒失3000元

36岁送餐员上网找借贷商借钱投资，不料误坠网贷骗局，钱未借到，却在一个小时内支付了3000多元的“手续费”，愤然报警。他心疼地说：“我得多花500小时赚回这笔钱。”

这起事件发生在本周二（5月25日），送餐员昨日也将被骗经历发上网，提醒大家避免落入类似骗局。

柯伟呈（36岁，送餐员）受访时告诉本报，他想投资一家教育中心的股份，打算向合法借贷公司借2万5000元。

当天他通过网络搜索找到一家借贷公司，还查证了网站上列出的执照号码属实，便根据网站列出的电话号码拨电询问。

“隔天一名男子来电，表示能以每年4%的利率借贷给我，要求我先付778元的首期付款，还开了发票。”

一小时后，对方再次索要2500元“手续费”，当时正忙着送餐的柯伟呈也没来得及细想，便转账给对方。

怎料一小时后，对方又索取2500元，柯伟呈这才起疑拒绝，把对方惹恼。

隔天，柯伟呈接获来电，称只要他愿意再交2500元，之前的全部金额可以立刻退还。

“若是能退还为何还要交款呢？”柯伟呈再次上网查询，发现自己找上的公司是“Galaxy Finances”，而在当局合法借贷公司名单上则是名字相似的“Galaxy Credit & investments”，他惊觉上当，报警处理。

柯伟呈说，“这笔钱或许讨不回，但想到我要工作500多个小时才能赚回，不免觉得心痛。”

完整报道，请翻阅2021年5月29日的《联合晚报》。