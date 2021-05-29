楼下做饭楼上喊臭 调解庭令楼下限定时间做饭

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来自 / 新明日报

文 /
吴依瑾

摄影 /
徐颍荃

发布 / 2021年5月29日 2:51 PM

王梅雪指楼下邻居天天长时间煮食，导致油烟味飘入家中。
王梅雪指楼下邻居天天长时间煮食，导致油烟味飘入家中。

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楼上居民申诉，楼下邻居天天煮咖喱、煎鱼，导致油烟飘上楼，双方为此闹上调解庭，楼下邻居被令一天只能在3个时段开煮，结果不到两周故态复萌。邻居表示：1屋住8人，煮饭是为喂饱全家人。

这起邻居纠纷发生于马西岭通道第26座组屋的两户人家之间。

读者王梅雪（61岁，主妇）拨电本报24小时热线通报，住在楼下的邻居喜欢在家中天天煮咖喱、辣椒、炸江鱼仔、煎鱼、炸鸡翅膀等，导致油烟味飘入她家，味道弥漫整个客厅和睡房，他们只能日日紧关窗户。

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