楼下做饭楼上喊臭 调解庭令楼下限定时间做饭

楼上居民申诉，楼下邻居天天煮咖喱、煎鱼，导致油烟飘上楼，双方为此闹上调解庭，楼下邻居被令一天只能在3个时段开煮，结果不到两周故态复萌。邻居表示：1屋住8人，煮饭是为喂饱全家人。

这起邻居纠纷发生于马西岭通道第26座组屋的两户人家之间。

读者王梅雪（61岁，主妇）拨电本报24小时热线通报，住在楼下的邻居喜欢在家中天天煮咖喱、辣椒、炸江鱼仔、煎鱼、炸鸡翅膀等，导致油烟味飘入她家，味道弥漫整个客厅和睡房，他们只能日日紧关窗户。