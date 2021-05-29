楼下做饭楼上喊臭 调解庭令楼下限定时间做饭 订户 来自 / 新明日报 文 / 吴依瑾 摄影 / 徐颍荃 发布 / 2021年5月29日 2:51 PM 王梅雪指楼下邻居天天长时间煮食，导致油烟味飘入家中。 字体大小: 小 中 大 楼上居民申诉，楼下邻居天天煮咖喱、煎鱼，导致油烟飘上楼，双方为此闹上调解庭，楼下邻居被令一天只能在3个时段开煮，结果不到两周故态复萌。邻居表示：1屋住8人，煮饭是为喂饱全家人。这起邻居纠纷发生于马西岭通道第26座组屋的两户人家之间。读者王梅雪（61岁，主妇）拨电本报24小时热线通报，住在楼下的邻居喜欢在家中天天煮咖喱、辣椒、炸江鱼仔、煎鱼、炸鸡翅膀等，导致油烟味飘入她家，味道弥漫整个客厅和睡房，他们只能日日紧关窗户。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 邻里纠纷 马西岭通道 油烟味 近期共47学校71学生染疫 竹脚妇幼医院：一周来入住病例症状轻微 群鸽天天“入侵” 走廊满地鸟粪