组屋电梯口 老妇摆炭炉煮粽

端午节将至，七旬老妇在组屋走廊烧炭煮粽，却被邻居指浓烟刺鼻，且存火患风险。

还有多两周就是端午节，住在直落布兰雅弯（Telok Blangah Crescent）第6座组屋的居民谢女士（76岁），近日已包好100个粽子，提前庆祝端午节。

不过，与其他人的烹饪方式不同，她在走廊电梯口，用传统炭火煮粽子。

《新明日报》记者日前走访该处，一出电梯就看到正在煮粽的谢女士，地上摆了两大桶粽子，一个装有木炭的炉子和一口大锅。

她受访时表示，每年都会包粽子，这次为了先拿给亲戚尝鲜，才会提前包好，等到端午节再包一次。

“我一大早开始准备，一直忙到晚上，这次包了肉粽和娘惹粽，由于数量太多，在家煮很麻烦，也没有地方摆锅，才会在电梯口烹煮。不过我用的是比较好的木炭，烟不多，而且每年只在端午节快到的时候煮几次。”

她还提到，煤气罐不好搬，电磁炉和其他生火用具又太小，木炭是最佳选择，事后会清理，不会弄脏走廊，她和儿子也会看着火，避免引发火患。

此外，为了让烟快些散开，她才选择在通风的电梯口煮粽。

不过，老妇此举仍遭到邻居投诉，有一名女邻居就向记者反映，指木炭生火时产生的烟味刺鼻，她鼻子敏感，不敢开门窗，即使开了风扇，单位内也十分闷热。

“我和她说过这件事，但她还是我行我素。我搬来10多年，每年都要忍受这种痛苦，希望她也能体谅邻居的感受。”

完整报道，请翻阅2021年5月29日的《新明日报》。