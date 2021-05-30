六成申请者来自成熟市镇 22屋主符合条件获电梯服务安居津贴

申请者必须是行动不便或因病亟需使用电梯出入者，目前所住的组屋楼层没有电梯直达也无法翻新电梯。符合条件的新加坡家庭或单身公民可获得高达3万元或1万5000元的津贴。

电梯服务安居津贴推出近一年，建屋发展局已批准了22份申请，其中六成申请者是居住在红山、武吉知马和实龙岗等成熟市镇的组屋屋主。