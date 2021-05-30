六成申请者来自成熟市镇 22屋主符合条件获电梯服务安居津贴 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 摄影 / 林国明 发布 / 2021年5月30日 5:00 AM 马西岭坡第115座组屋碍于格局和地势，电梯翻新成本超出每户3万元的顶限。尽管如此，建屋局在评估了基层顾问和居民的上诉后决定灵活处理，将电梯翻新计划扩展至这座组屋。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 申请者必须是行动不便或因病亟需使用电梯出入者，目前所住的组屋楼层没有电梯直达也无法翻新电梯。符合条件的新加坡家庭或单身公民可获得高达3万元或1万5000元的津贴。电梯服务安居津贴推出近一年，建屋发展局已批准了22份申请，其中六成申请者是居住在红山、武吉知马和实龙岗等成熟市镇的组屋屋主。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 建屋发展局 电梯服务安居津贴 近期共47学校71学生染疫 竹脚妇幼医院：一周来入住病例症状轻微 群鸽天天“入侵” 走廊满地鸟粪