六成申请者来自成熟市镇 22屋主符合条件获电梯服务安居津贴

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来自 / 联合早报

文 /
杨浚鑫

摄影 /
林国明

发布 / 2021年5月30日 5:00 AM

马西岭坡第115座组屋碍于格局和地势，电梯翻新成本超出每户3万元的顶限。尽管如此，建屋局在评估了基层顾问和居民的上诉后决定灵活处理，将电梯翻新计划扩展至这座组屋。（林国明摄）
马西岭坡第115座组屋碍于格局和地势，电梯翻新成本超出每户3万元的顶限。尽管如此，建屋局在评估了基层顾问和居民的上诉后决定灵活处理，将电梯翻新计划扩展至这座组屋。（林国明摄）

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申请者必须是行动不便或因病亟需使用电梯出入者，目前所住的组屋楼层没有电梯直达也无法翻新电梯。符合条件的新加坡家庭或单身公民可获得高达3万元或1万5000元的津贴。

电梯服务安居津贴推出近一年，建屋发展局已批准了22份申请，其中六成申请者是居住在红山、武吉知马和实龙岗等成熟市镇的组屋屋主。

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