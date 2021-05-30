已屏蔽5000多个诈骗号码 ScamShield防诈应用半年近12万人下载 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘芸如 剪辑 / 林伟健 编导 / 刘芸如 发布 / 2021年5月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本地防诈应用ScamShield推出半年来已累计11万9000名用户下载，该应用至今已屏蔽逾72万条诈骗短信，以及5000多个诈骗号码。反诈骗中心指出，该应用能够通过公众的协助，避免他人成为诈骗案的受害者。警方昨晚（5月29日）发文告指出，ScamShield手机应用由全国罪案防范理事会和政府科技局的产品与工程团队联合开发，2020年11月20日推出后，至今已屏蔽72万2865条诈骗短信及5537个电话号码。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 诈骗电话 ScamShield 政府科技局 全国罪案防范理事会 手机应用 反诈骗中心 近期共47学校71学生染疫 竹脚妇幼医院：一周来入住病例症状轻微 群鸽天天“入侵” 走廊满地鸟粪