已屏蔽5000多个诈骗号码 ScamShield防诈应用半年近12万人下载

本地防诈应用ScamShield推出半年来已累计11万9000名用户下载，该应用至今已屏蔽逾72万条诈骗短信，以及5000多个诈骗号码。

反诈骗中心指出，该应用能够通过公众的协助，避免他人成为诈骗案的受害者。

警方昨晚（5月29日）发文告指出，ScamShield手机应用由全国罪案防范理事会和政府科技局的产品与工程团队联合开发，2020年11月20日推出后，至今已屏蔽72万2865条诈骗短信及5537个电话号码。