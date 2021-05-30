一通来电坠“冠病感染群”陷阱 女子被骗7万元

女电脑程序员接到自称是卫生部人员的电话，对方声称一名到过陈笃生医院的公众盗用了她个人资料，以致她被当局列入居家隔离名单，女程序员一听到“冠病感染群”，当下信以为真，结果一步步坠入假公安骗局，七万元积蓄被掏光光。她察觉后立刻报警。

这名女电脑程序员莉莉（30来岁，假名）日前致电《联合晚报》，绘述碰到骗子的经过。

莉莉是在不久前接到一通电话，对方声称是卫生部人员，说根据当局掌握到的资料，她曾到过最近出现感染群的陈笃生医院，因此得居家隔离。“我当时再三告诉对方，我近期根本没去过陈笃生医院，对方随即表示，相信有人在到访陈笃生医院时，以我的名字和手机号码登记，另一个可能是我的资料被盗取，才还会发生这样的事。”

“卫生部人员”后来又说，有人利用她的名字登记，还留了一个中国手机号码，对方还说可以帮她跟中国公安连线，以解决问题。

后来，三名不同的“公安”接连联系莉莉，三人称她的银行户头有一笔不义之财，一步步哄得她先交出护照资料，然后再骗她交出银行户头资料。“他们说，这是为了方便新加坡金融管理局查案。”

户头资料交给“公安”后，莉莉很快便发现户头里的七万元积蓄被转入私人账号，她这才如梦初醒，意识到自己可能上当。

当时，莉莉跟“公安”的电话都还没挂断，骗子手脚之快可见一斑。

“我于是问他们，可不可以通知本地警察处理我的案件，他们听后极力反对，我这时更确信自己受骗，于是就去报警了。”

警方受询时证实接获报案，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年5月30日的《联合晚报》。