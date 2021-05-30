近期共47学校71学生染疫 竹脚妇幼医院：一周来入住病例症状轻微

近期的学校病例中，有47所学校的71名学生染病。

根据《联合晚报》的统计，总的来说，53所托儿所和中小学以及大专学府的79名师生和工作人员染病，包括71名学生、6名老师、一名研究人员和一名校园清洁工。

除了托儿所，学府包括特别学校、中小学、初级学院、工艺教育学院、回教学校、理工学院和大学。53所学府中，小学就占约一半，共26所。

一些学校如乐赛学校、先锋小学和新光小学等只是老师确诊，因此减掉这些学校，有学生染病的学校有47所。

新加坡理工学院有八名学生确诊，人数最多，仅排在后的是光华学校和圣斯德望学校，这两所小学各有四名学生确诊。

统计显示，11所托儿所和幼儿园确证的幼童有11人，最小的一岁多，另有两名幼儿老师确诊。

针对年幼儿确诊或疑似病例的情况，竹脚妇幼医院传染病专科主任兼资深顾问医生汤国正副教授，日前答复《联合晚报》询问时说，过去一周，所有入住该医院的确诊或疑似病例，都只有轻微症状。

另外，本地昨天疫情方面，宏业集团（Hong Ye Group）清洁工感染群增加八人，包括三名小学生及两名幼童，使得这个感染群的累计病例增至17个，几乎翻倍。

根据卫生部昨晚的文告，我国新增一个冠病感染群，本地感染群总数现为37个，其中六个出现新病例。

昨天有一个新感染群，三名新增病例与之前一名49岁新加坡永久居民有关，他是Success Consultancy的经理，28日确诊时被列入无关联社区病例。

昨天的三人都是印度籍，其中一人也在Success Consultancy工作，另外两人是AXA Go Singapore的IT工程师，以及GlobalFoundries的工程师。

完整报道，请翻阅2021年5月30日的《联合晚报》。