李总理今午4时发表全国讲话 分享逐步解封计划

李显龙总理今天下午4时将发表全国讲话，分享政府计划如何在控制冠病疫情的同时，让我国再次逐步解封。

他也会在讲话中为国人勾勒接下来的新常态。

李总理昨天在面簿发文，预告上述消息。他在贴文中指出，安全解封的解决方案在于积极检测、追踪病例接触者和接种疫苗，而我国在这三方面必须行动更迅速、覆盖更多民众。

根据早前报道，本地超过200万人已接种首剂冠病疫苗，意味着超过三分之一的人口得到良好保护。

我国因社区病例上升和出现多个感染群，两周前进入高警戒解封第二阶段，直到下个月13日。

其间，餐饮场所禁止堂食，社交聚会和家庭访客人数顶限也从五人减至两人。居家办公再次成为默认的工作安排，能够在家办公的员工都应这么做。

李总理昨天在贴文中感谢国人待在家中和遵守抗疫指导方针。他说：“新增社区病例过去两周已稳定下来。我们为保护新加坡人而收紧的措施正在奏效。”

李总理的讲话将于今天下午4时通过他的面簿页与新传媒频道直播，《联合早报》面簿也会转播总理演讲。这是他第七次就疫情形势发表全国讲话，上一次是在去年12月14日。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财星期五（28日）说，目前的措施有效地控制了病毒传播，此刻不认为有进一步收紧的必要。

抗疫小组将在总理发表讲话后召开记者会公布更多详情，包括当局对公共卫生情况的最新评估，以及接下来采取的防疫措施。