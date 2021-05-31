两套指导原则更新后 符合新标准口罩和空气净化器近日热销 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年5月31日 5:00 AM 早前有报道指出冠状病毒可通过空气传播，再加上政府近期更新有关空气流通的指导原则，促使公众对空气净化器的需求增加，其中丰城的销售量与两周前相比，激增105％。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 职总平价超市等零售商和电子商务平台都表示，在政府更新技术性指导原则后，相关产品在过去几天销售增加超过一倍。过滤保护功能较高的口罩和空气净化器，都是遏制冠病传播的重要产品，受访零售商和电子商务平台反映，这些产品在过去几日非常畅销，其中职总平价超市的口罩销售量增加超过100％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 职总平价超市 卫生部 口罩 空气净化器 非法进口蔬菜 贸易商被罚3500元 用牛蛙皮鱼鳞制成 新生物材料可促进骨骼修复再生