两套指导原则更新后 符合新标准口罩和空气净化器近日热销

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来自 / 联合早报

文 /
李思敏

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年5月31日 5:00 AM

早前有报道指出冠状病毒可通过空气传播，再加上政府近期更新有关空气流通的指导原则，促使公众对空气净化器的需求增加，其中丰城的销售量与两周前相比，激增105％。（邝启聪摄）
早前有报道指出冠状病毒可通过空气传播，再加上政府近期更新有关空气流通的指导原则，促使公众对空气净化器的需求增加，其中丰城的销售量与两周前相比，激增105％。（邝启聪摄）

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职总平价超市等零售商和电子商务平台都表示，在政府更新技术性指导原则后，相关产品在过去几天销售增加超过一倍。

过滤保护功能较高的口罩和空气净化器，都是遏制冠病传播的重要产品，受访零售商和电子商务平台反映，这些产品在过去几日非常畅销，其中职总平价超市的口罩销售量增加超过100％。

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