两套指导原则更新后 符合新标准口罩和空气净化器近日热销

职总平价超市等零售商和电子商务平台都表示，在政府更新技术性指导原则后，相关产品在过去几天销售增加超过一倍。

过滤保护功能较高的口罩和空气净化器，都是遏制冠病传播的重要产品，受访零售商和电子商务平台反映，这些产品在过去几日非常畅销，其中职总平价超市的口罩销售量增加超过100％。