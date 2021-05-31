不堪疫情打击暂停营业 老饕湾转入避风港

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来自 / 联合早报

文 /
杨量而

摄影 /
陈渊庄

发布 / 2021年5月31日 5:00 AM

老饕湾的摊贩们把食物准备好后放在桌子上，让公众领取所需食物，无须与员工接触。（陈渊庄摄）
老饕湾的摊贩们把食物准备好后放在桌子上，让公众领取所需食物，无须与员工接触。（陈渊庄摄）

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滨海湾的老饕湾生意受疫情影响，即日起关闭至高警戒解封第二阶段结束为止。

老饕湾（Makansutra Gluttons Bay）上周六（29日）在面簿宣布此消息，并说会在昨天暂停营业前的最后一天，派发免费食物给德士和私召车司机、送餐员以及有需要的人。

Makansutra创办人司徒国辉昨天接受《联合早报》访问时说，自去年冠病疫情暴发后，生意便大受打击，随着本月16日启动高警戒解封第二阶段的措施后，生意只跌剩5%，情况与去年病毒阻断措施期间相仿。

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