不堪疫情打击暂停营业 老饕湾转入避风港 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨量而 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年5月31日 5:00 AM 老饕湾的摊贩们把食物准备好后放在桌子上，让公众领取所需食物，无须与员工接触。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 滨海湾的老饕湾生意受疫情影响，即日起关闭至高警戒解封第二阶段结束为止。老饕湾（Makansutra Gluttons Bay）上周六（29日）在面簿宣布此消息，并说会在昨天暂停营业前的最后一天，派发免费食物给德士和私召车司机、送餐员以及有需要的人。Makansutra创办人司徒国辉昨天接受《联合早报》访问时说，自去年冠病疫情暴发后，生意便大受打击，随着本月16日启动高警戒解封第二阶段的措施后，生意只跌剩5%，情况与去年病毒阻断措施期间相仿。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 滨海湾老饕湾 Makansutra Gluttons Bay 非法进口蔬菜 贸易商被罚3500元 用牛蛙皮鱼鳞制成 新生物材料可促进骨骼修复再生