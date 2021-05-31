追踪数据引发用户担心隐私与安全问题 谷歌：可关闭定位 苹果：记录不保存 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年5月31日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 除了谷歌，另一个科技巨头苹果同样根据“苹果地图”收集到的用户数据，追踪各大城市民众步行、乘搭公共交通或开车的人数趋势，导致一些用户担心隐私与数据安全问题。谷歌地图自去年初开始，通过用户的定位历史记录，收集有关各大场所人潮的流动状态。谷歌在网站上解释，公司只向选择开启上述定位功能的用户收集数据，再以汇总及匿名的方式呈现这些大数据报告，这些报告不会公开有关用户的位置、路线或联系方式等个人资料。谷歌也说，用户任何时候都能选择关闭定位功能，再删掉历史记录。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 隐私 数据安全 苹果 谷歌地图 非法进口蔬菜 贸易商被罚3500元 用牛蛙皮鱼鳞制成 新生物材料可促进骨骼修复再生