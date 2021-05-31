追踪数据引发用户担心隐私与安全问题 谷歌：可关闭定位 苹果：记录不保存

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来自 / 联合早报

文 /
李思敏

发布 / 2021年5月31日 5:00 AM

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除了谷歌，另一个科技巨头苹果同样根据“苹果地图”收集到的用户数据，追踪各大城市民众步行、乘搭公共交通或开车的人数趋势，导致一些用户担心隐私与数据安全问题。

谷歌地图自去年初开始，通过用户的定位历史记录，收集有关各大场所人潮的流动状态。

谷歌在网站上解释，公司只向选择开启上述定位功能的用户收集数据，再以汇总及匿名的方式呈现这些大数据报告，这些报告不会公开有关用户的位置、路线或联系方式等个人资料。谷歌也说，用户任何时候都能选择关闭定位功能，再删掉历史记录。

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