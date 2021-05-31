本周六书展讲座 陈抗以集体选择理论等分析中国社会发展

经济学者陈抗来临星期六（6月5日）将在新加坡书展举行的讲座中，介绍他应用集体选择理论分析中国经济改革进程并展望前景的著作《意料之外，情理之中》。

集体选择可以由集体行动表达出来。陈抗介绍，集体行动可以是有组织的，或是没有人组织的行动，而许多没有组织的集体行动是受到条件和环境的影响。

陈抗是新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授以及高级公共行政与管理硕士项目主任，他接受《联合早报》采访时说：“集体选择经常有这样的结果，就是每个人做出对自己有利的选择，可是加起来，对整个集体来说，可能是不利的。也就是说，个人的理性导致集体的不理性。”

陈抗认为，集体做出对自己不利的事情，可能是意料之外的事，但如果对这个集体进行研究，就会发现每个人想的都是对自己有利的事情，他们的行为是可以理解的，属于情理之中的范围。

放到中国的实际情况来看，经历了40多年的改革开放，中国依然没有完全摆脱计划经济的影响，而且还被深深地打下“市场社会主义”的烙印，特征就是政府的投资饥渴症、预算软约束、模拟资本市场。在市场社会主义下，由地方政府形成的集体行动造成政府债务不断堆积，持续对私人部门产生“挤出效应”。如果不根本改变，将使经济陷入呆滞。

另一方面，中国官方希望重新强调社会主义的意识形态，减少由于贫富差距扩大带来的社会矛盾。但这不仅会打击企业家的信心，也会改变官僚的预期。由此产生的没有组织的集体行动，必将大幅度恶化商业环境，破坏市场的活动，使失业加剧、经济恶化。这不但无法缓和社会矛盾，反而会加剧社会的分裂。

陈抗指出，去年12月出版的《意料之外，情理之中》是通俗读本，即使没有学过经济学的人，也应该可以看得懂。

陈抗将在讲座中介绍该书的主要内容，并帮助大家透过集体选择理论等社会科学的视角，分析发生在周遭的社会现象。

线上座谈活动详情

讲题：集体行动的理性与不理性

讲者：新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授以及高级公共行政与管理硕士项目主任陈抗

与谈人：新加坡国立大学经济系副教授孙传炜

讲座时间：6月5日（星期六）晚上7时至8时30分

直播平台：新加坡书展面簿与官网、《联合早报》面簿