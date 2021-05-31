黄湘茹在24岁时患上子宫颈癌，随后的两年内两次复发，因此她希望分享自己的抗癌故事。现年29岁的她作为新加坡子宫颈癌宣传团体A4HPV的宣传大使，她呼吁人们重视健康，注重工作与生活的平衡。

2016年初次确诊子宫颈癌，随后的两年内又两次复发。这对当年24岁的黄湘茹来说犹如晴天霹雳，本来忙碌的工作生活也因此停摆。现在，她希望与人们分享自己的抗癌故事，让大家能深入了解子宫颈癌。

现年29岁的黄湘茹在患癌前是个不折不扣的“工作狂”，不仅工作压力大，高强度的工作也造成了不规律的饮食。

“在刚确诊子宫颈癌时，我很难接受这个事实，觉得自己还年轻，不明白为什么这样的事会发生在我身上。”

黄湘茹回忆，因为对自己的要求高，所以在患癌后，虽然工作强度有所减缓，但她也没有停止工作。来自自己和工作的压力也是后来癌症复发的原因之一。

去年癌症痊愈后，黄湘茹想跟更多人分享她的故事，以鼓励大家更注重健康、饮食以及工作与生活之间的平衡。如今，黄湘茹作为新加坡子宫颈癌宣传团体A4HPV的宣传大使，她呼吁人们多重视健康，多给自己一点爱。

“接种疫苗可以有效预防子宫颈癌，因此，大家都应该考虑接种子宫颈癌疫苗，保护自己。”

黄湘茹也指出，许多年轻人认为自己年纪尚轻，不会患上癌症，就不好好照顾自己。由于自己也曾有这样的想法，她希望其他人可以借鉴她的故事，不要重蹈覆辙。