用牛蛙皮鱼鳞制成 新生物材料可促进骨骼修复再生

在不久的将来，因疾病或创伤而导致的骨骼缺陷患者，可通过使用牛蛙皮和鱼鳞制作而成的新生物材料，来促进骨骼修复与生长。

南洋理工大学的研究人员分别从美国牛蛙的皮肤和蛇头鱼的鱼鳞，提取出胶原蛋白与羟基磷灰石（Hydroxyapatite），再将这两种材料进行结合，制作出可运用在骨骼修复方面的三维多孔支架。制作这种生物材料的过程需要约两个星期。