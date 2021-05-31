用牛蛙皮鱼鳞制成 新生物材料可促进骨骼修复再生 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年5月31日 5:00 AM 南洋理工大学材料科学与工程学院助理教授郑祖仰（左起）、研究员黄俊杰博士和教授胡晓，使用牛蛙皮和鱼鳞制作的新生物材料，有助促进骨骼组织再生。（南洋理工大学提供） 字体大小: 小 中 大 在不久的将来，因疾病或创伤而导致的骨骼缺陷患者，可通过使用牛蛙皮和鱼鳞制作而成的新生物材料，来促进骨骼修复与生长。南洋理工大学的研究人员分别从美国牛蛙的皮肤和蛇头鱼的鱼鳞，提取出胶原蛋白与羟基磷灰石（Hydroxyapatite），再将这两种材料进行结合，制作出可运用在骨骼修复方面的三维多孔支架。制作这种生物材料的过程需要约两个星期。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南洋理工大学 骨骼组织 诓个人资料时加入冠病元素 假公安骗走女子7万元积蓄 非法进口蔬菜 贸易商被罚3500元