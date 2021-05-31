马国1日起封锁 本地进口商：鸡鸭果菜供应如常

马来西亚即将迎来又一次行动管制，受访进口商表示货源运送不受影响，加上马国司机们已接种，应不会再发生年初大塞车闷死鸡鸭的情况。

马国6月1日起全面封锁两周至14日，期间只有国安会列出的关键经济与服务领域允许继续运作。我国贸工部长颜金勇前天也表示，疫情暴发以来，新马一直紧密合作，确保两国之间货物和供应品持续流通。下来马国进一步收紧措施控制疫情后，也会继续这样做。

新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就受访时表示，正如部长所言，两地的合作不受这次行动管制影响，货物进出将如常。“并不担心，之前的行动管制的时候，货物进出也没有什么问题。”

新加坡果菜出入口公会副总务陈春发也有相同看法，判断从马国进口的蔬菜供应将如常。

今年初，由于载货入境的马来西亚货车司机与人员须接受冠病检测，导致大士关卡大塞车，甚至还活活闷死约数千只鸡鸭。

马琼就说，那时的情况跟这次的行动管制不同，只要所有通关系统正常运作没有大塞车，就不会再发生这样的情况。

陈春发则说，现在从马国来新的司机们，都已经在贸工部的安排下完成接种，不存在因为要检测而塞车的问题。

蔬菜价料稳定

至于行动管制是否会影响产量，马琼就指出，其实出入口商做了准备，万一真的量被影响，已有准备库存。

“不过，我们预计量方面的影响不大。”

陈春发也有同感，认为下来的蔬菜供应量仍会稳定。有鉴于此，两人都认为价格应该不会有什么波动。

完整报道，请翻阅2021年5月31日的《新明日报》。