阿伯被车撞飞伤重不治 儿女香港回国隔离七天明领尸

75岁阿伯疑骑脚踏车买早餐，过马路时被撞飞2米，因脑部严重受创不治，肇事女司机因疏忽驾驶被捕。

这起车祸发生于上周二（25日）早上约9时25分，地点是勿洛北4道和勿洛北路的交界处。

不幸丧命的是75岁的曾东见，女儿曾美玲（47岁，美容公司亚洲区域总监）受访时表示，附近的勿洛第85座熟食中心是父亲最喜欢买早餐的地点，因此常从四美的住家骑脚踏车去打包。

“父亲相信是过马路时出车祸，被撞飞2米远，脑部严重受创，情况危急，送院抢救约5小时后，当天下午逝世。”

据了解，人行道的绿灯当时在闪烁，有车辆已右转，阿伯骑车过马路，结果被后面右转的车辆撞上。

警方受询时证实，车祸涉及一辆轿车和一辆脚踏车，一名75岁男骑士在昏迷状态下被送往医院，最终伤重不治。34岁女司机因疏忽驾驶导致他人重伤被捕，调查仍在进行中。

2子女港返新隔离 明天才能办丧事

儿女从香港回国奔丧，需要隔离，周二，也就是明天才开始办后事。

曾美玲表示，她与弟弟都在香港工作，接到噩耗后震惊难过，马上买机票返新，目前仍在隔离中。

“我们需要隔离一周，周二才能领遗体，周三和周四将会在四美摆灵堂。”

她也说，母亲多年前去世，父亲已退休，与妹妹一家人同住，是个开朗独立的人，喜欢运动，经常骑脚踏车、与朋友散步。

完整报道，请翻阅2021年5月31日的《新明日报》。