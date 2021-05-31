安谷路咖啡店现感染群 居民揭：常见赌客群聚摘罩赌马吸烟

盛港安谷路第308座组屋的职总富食客感染群，涉及七起咖啡店员工确诊。该座组屋是当地的群聚热点，尽管进入我国高警戒解封第二阶段，那一带常有居民扎堆、拉下口罩抽烟聊天，甚至赌马。那里也是多多旺地，博彩公司投注站刚在上个星期一送出316多万元的头奖！

根据卫生部昨晚（5月30日）的文告，这家位于安谷路（Anchorvale Road）第308座组屋的职总富食客（NTUC Foodfare）很可能存在病毒传播情况。为阻断任何潜在病毒传播链并彻底清洗，咖啡店昨天起关闭14天，直到下个月13日。

工人党盛港集选区议员林志蔚昨晚面簿贴文告知居民后，不少居民留言向他反映实地情况。

居民王连华（68岁，退休）说，这里常会有年长者聚集聊天，即便实施了高警戒第二阶段。“这几天也有排队买马票的长龙，有时能延伸20多米，一些人也会从早到晚聚集在这里聊天。”

李姓网民则留言，那一带会有公众拉椅子坐下来，在走道旁形成迷你派对群，并会在购买多多后，拉下口罩群聊。她也很讶异那里为何没有安全距离大使巡逻。

洪姓网民则提到，吸烟者会以吸烟为借口坐下聊天，购买万字票的人龙也很长，也没有保持安全距离。

这座组屋设有新加坡博彩公司投注站，上个星期一刚送出超过316万元的多多第一组奖金。

博彩公司：会密切留意情况

有居民看到赌客聚在一起看赛马，博彩公司说，会密切留意情况。

陈姓居民（51岁，自由业者）今早接受《联合晚报》访问时说，本月16日，他骑脚踏车到上述咖啡店买晚餐时发现，那里的户外空间聚集了好些人，一些保持安全距离，但也有小组投注者聚在一起。

“我故意上前看那组人在做什么，并发现他们围着一名拿着手机的男子，大家一同看赛马。回到家后，我立即发电邮给新加坡博彩公司，问他们为何不关闭投注点，因这可能形成一个问题。”

据新加坡博彩公司给予陈姓居民的答复，公司正密切留意情况，并会继续根据当局的指导准则检讨运作。

该名居民说，这些投注者都会聚在咖啡店边缘，有些甚至会自备凳子。“咖啡店已按条例收起桌椅，但我想他们无权去管周边的事情。”

安谷路投注站是“多多”旺地

自2006年的记录以来，位于盛港安谷路的多多投注站开出38次头奖和二等奖，最近一次开出头奖在本月24日，奖金超过316万新元，是该投注站开出的最高奖金。

盛港安谷路的多多投注站是名副其实的“旺地”，根据多多官网显示，自2006年11月23日起，该投注站已开出总共38次头奖和二等奖，奖金数额从最低2018新元起至超过316万新元。

据统计，该投注站开出过7次头奖以及31次二等奖，除2013和2016年外，每年皆有中奖幸运儿。单2021年就已开出两次头奖和一次二等奖。两次头奖分别在2月1日和5月24日，奖金分别为298万和316万新元。

完整报道，请翻阅2021年5月31日《联合晚报》。

