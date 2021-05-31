晾衣杆丢垃圾槽 垃圾发臭堵三楼高

淡滨尼组屋垃圾槽发出恶臭，居民忍无可忍向市镇会投诉。市镇会介入调查后才发现，竟然有人将晾衣杆丢入垃圾槽，导致垃圾堵塞堆至三层楼的高度。

这起事故发生在5月22日（星期六），地点是淡滨尼45街的第497C座组屋。

交通部高级政务次长马炎庆（淡滨尼集选区议员）上周五（28日）在面簿贴文，指淡滨尼组屋区近日出现多起乱丢垃圾的现象时，提到了这个罕见的案例。

马炎庆接受《联合晚报》电访时说，市镇会接获第497C座组屋三楼居民投诉，指垃圾槽臭气熏天，怀疑清洁工没按时清理。

“其实组屋区的垃圾槽每天都有清理，我们就觉得事情有些不对劲，调查后发现有人将晾衣杆丢入垃圾槽。”

记者今早（本月31日）走访这座组屋，辗转找到清除晾衣杆的孟加拉籍清洁工鲁贝尔（30岁）。

鲁贝尔叙述，当时打开垃圾槽发现里面有10多支铁杆，由绳子系着，但因绳子已半松开，导致铁杆岔开。

“其他垃圾堆积在铁杆上面，导致里面严重堵塞，二楼和三楼的垃圾都丢不下来，垃圾堆到三层楼的高度。”

鲁贝尔将一把小刀系在木棍上，用这把“长刀”伸进垃圾槽，慢慢地切开绳子，让铁杆松开落地，前后花了近两小时才解决问题。

马炎庆说，市镇会已把照片贴在这座组屋的布告栏上，希望查出肇事者的身份。

马炎庆在三周前刚在社交媒体贴文，提醒淡滨尼居民不要乱丢垃圾，无奈丑态又重现。

他强调：“市镇会将通过垃圾寻找线索，从中揪出罪魁祸首，并给予严厉的惩罚。”

完整报道，请翻阅2021年5月31日的《联合晚报》。