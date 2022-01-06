“如果哪天我对自己的穿搭不满意，我可能一整天都无法专心学习或者工作了。”韩佳宜毕业后仍然坚持这股对时尚的热忱，让她勇敢选择创业，开设了属于自己的第一间服装店。

许多人会在学习和工作的过程中意外发现自己对于本专业以外行业的热爱，从而选择勇敢转行，为梦想打拼。本地小众设计师韩佳宜便是其中一名。

今年34岁的韩佳宜15年前从中国来到新加坡留学，攻读的是酒店管理专业。即将毕业之际，她却在实习过程中发现自己并不适合这一行，体质偏弱的她也无法适应高强度的工作环境。

韩佳宜说，自己最大的乐趣就是把好看的衣服、鞋子、配饰搭配在一起。“如果哪天我对自己的穿搭不满意，我可能一整天都无法专心学习或者工作了。”毕业后，对于时尚的热爱让她勇敢选择创业，开设了属于自己的第一间服装店。

创业初期，店里的大小事务都由她一个人独立完成。“那时候真的很辛苦，一个人跑到韩国去选款、进货，凌晨五时走在异国的街头，又冷又累。”但随着生意红火起来，韩佳宜认为自己的辛苦都是值得的。

“看到这么多顾客认可我的审美，真的是一件很幸福的事。”

几年间，她将生意规模不断扩大，目前已在全岛拥有四间门店。时尚嗅觉十分敏锐的她几年前选择进修服装设计，并成立了设计团队，在NIMISSKI品牌下推出原创设计，风格主要以甜美的淑女款式为主。“我希望女生不管到了什么年龄都能热爱生活、热爱自己，穿漂亮的衣服，享受精彩的人生。”

自疫情开始以来，店内生意严重下滑，但韩佳宜并未感到气馁。“很多人都劝我及时止损，但这个品牌就像我自己的孩子，我又怎么舍得放弃呢？”面对困难，她选择逆流而上，专注于与团队设计出更多漂亮的款式。

同时，她也开始在社交平台上分享自己的日常生活，精致时尚的着装穿搭吸引了不少网友的关注。“我很高兴其他人能够通过我的分享了解我、了解我的品牌，也希望我能够把自己的勇敢和能量传递给别人。”

韩佳宜说：“我们现有的团队还无法做出足够的原创设计。下一步，我的目标是创立一个副线的原创品牌，每一季都会推出系列设计。”