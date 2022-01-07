女子付2000元红娘配套 货不对办退款遭拒

39岁女银行经理为觅得如意郎君，花2000元签下红娘配套后，觉得红娘公司不专业，不仅“货不对办”，就连服务她的咨询顾问都一度失联，过后离职了也没跟她交代。

陈小姐向《新明日报》申诉，于2020年7月趁着红娘公司促销打折时，签下2000多元的配套，被安排两年内与五个对象约会，不料红娘服务令她大失所望。

计划在40岁成家的她说，当时红娘公司推出原价4000元配套做半价促销，她决定“狠狠花一笔”找对象。

她说，该红娘公司相当有名气，咨询后对方也称他们客源广，一定能为她找到条件相符的对象。岂料签下配套后，她发现该公司咨询顾问态度不积极，每次都要她去催，对方才给她安排配对，而且每个配对之间，都隔两个月至半年不等。

她指其中一名咨询顾问甚至在给她配对对象后就失联，隔几天后称自己遇车祸，就再也没有回复简讯，直到一个月后她追问红娘公司，才得知该咨询顾问已辞职。

陈小姐认为红娘公司的服务不理想，每次约会还要花上400元，使用一年半的服务后，她决定要求退款，拿回剩下两次配对的钱，然而红娘公司却说不行。

“他们的经理打来了解时，背景还有在洗手的声音，感觉不专业，态度也不诚恳，之后才电邮来说可升级我的配套，给我个人教练和两次辅导课，但我坚持只要退款。”

红娘公司：配对后双方同意才会安排约会

红娘公司负责人林小姐受询时解释，在配对后取得双方同意，公司才会安排约会。

她也说，若是双方约会后，发现对象不在要求的条件范围内，该公司就不会把该次约会算在内。

至于咨询顾问辞职一事，林小姐指公司已发电邮通知顾客，相信该顾客或没收到。

“顾客第一次要求退款时，因对方情况不在退款政策里，所以经理才会提出帮她升级配套，并提供免费指导服务。但据知顾客不想再使用我们的服务，所以已联系她，看如何解决此事。”

完整报道，请翻阅2022年1月7日的《新明日报》。