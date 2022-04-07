凭地理知识爆红 “行走的地图”Max Zeng：别说我用背的

来自 / 早报数码

文 /
卢凌之

发布 / 2022年4月7日 7:12 PM

（视频截图）
（视频截图）

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最近的曾境唯（Maximilian “Max” Zeng），对“背”这个字有些敏感：他介意别人说他渊博的地理知识，是靠背出来的。

22岁的新加坡男生曾境唯是英国伦敦帝国学院（Imperial College London）生物化学专业的大三学生。他与三名队友，在英国广播公司的知识竞答节目大学挑战赛（University Challenge）中夺得冠军。曾境唯也是队里唯一还没毕业的大学生，其他队友都是硕士生和博士生。

英国时间4月4日晚间播出的决赛中，曾境唯和队友在距离比赛结束只剩几分钟时一度落后，最后时刻反超，以125分对115分险胜对手英国雷丁大学（University of Reading）。

而曾境唯早在之前对阵伦敦国王学院（King’s College London）的复赛中，以极速抢答一系列艰涩难懂的地理问题而一举成名。

红点标示的地方是哪里，你答得出吗？（视频截图）

其中最广为人知的片段是，在一张完全没有邦属边界的印度地图上，仅根据图上的一个点，他就能立即说出行政首府及其所属邦的名称。

而且是连续四题全对。

观众和网友被曾境唯海量的地理知识深深折服，给他起了不少绰号：地理之神、行走的地图（human atlas）和曾氏全球定位（GPS Zeng）等。

就连哈莉玛总统也面簿发文肯定和祝贺曾境唯：“他的表现无疑让他名扬四海（his performance has definitely put him on the map）……继续让新加坡人感到骄傲！”

面对排山倒海的赞誉，曾境唯接受zaobao.sg采访时显得相当淡然。他感谢大家给予积极正面的评价，但他的生活并未因此有什么改变。

众多网友评论中，常见的一条是：“他如何背下这么多地理知识的？”

在采访前的电邮沟通中，记者把这个问题发给曾境唯。他迅速回复，认为这是很多新加坡人对他的误解。“我强烈反对（死记硬背）这种做法”。

他靠的不是背，是积累。

你看的是地图  他看背后的纵横交错

地理不是曾境唯的大学专业，也不是他中学的主修科目。地理只是他的个人爱好。

“我喜欢地理不是因为地理本身，而是历史、民族志和人类学是如何受地理影响的。”

“例如，你看一张地图，上面满是被标出的地名。这一堆地名的背后，是民族地图、语言群体地图，以及语言之间的关系地图。比如说，乌兹别克语与维吾尔语有密切关系，但与周边地区的哈萨克语和吉尔吉斯语关系不太密切。地图不仅仅是地图本身，它是一个地理区域，以及这个区域内的动态；不仅仅是现在的动态，还有我们所熟知的过去1000年的历史动态。”

大多数人看到的或许是一张普通的地图，但对曾境唯来说，他已经透彻理解了那些地名背后纵横交错的文化与历史。经年累月的积累，这些知识已经深嵌在他的记忆里，成为他的一部分。

因为有趣  所以喜欢地理

英国时间4月6日上午（新加坡时间傍晚）的视讯采访，屏幕中的曾境唯戴着黑框眼镜，和参赛时没太大不同，只是可能有段时间没有剪头发，齐耳的短发发型更像台湾创作歌手卢广仲了。

他受访时口若悬河，语速极快，说到兴起时还会不时用左手拿起尺子轻搓自己的脸。

曾境唯对西伯利亚、中亚和北高加索地区的民族志（Ethnography）特别感兴趣，喜欢阅读相关研究论文。

为什么？因为他觉得有趣。

“西伯利亚影响了很多地方，但它很少会被其他地方影响，因为它地处偏僻；中亚则是连接中国和欧洲的十字路口，历史上一直是非常有趣的地方；另一方面，高加索作为一个多山的地区，是地球上语言多样性最高的地区，仅次于太平洋上的一些岛屿，有一大堆在其他地方找不到的语系。”

“我会去研究人们认为很无聊的事情，例如格鲁吉亚和阿塞拜疆北部的俄罗斯高加索地区的人口普查数据，和苏治中亚（Soviet Central Asia）的族群数据。”

（曾境唯会和队友聚在一起准备挑战赛，他说参加比赛最有意义的部分，是和队友一同讨论合作解答加分题的过程。）

大学挑战赛是英国最负盛名的电视节目之一，1962年首播，每所英国大学（牛津大学和剑桥大学则以学院为单位）可派出四人一组的队伍参赛。每场比赛由主持人提问，对垒双方抢答来为本队积累分数，题目范围“上至天文，下至地理”，极其考验参赛者的知识面。

伦敦帝国学院参赛四人各有所长，曾境唯的强项是地理、历史、地缘政治、人类学和比较语言学。这是他业余时间钟爱阅读的范畴。

也因为他发现自己擅长回答这类竞答问题，他加入了大学的知识竞赛社团（Quiz Society）。这个社团每年都会通过选拔组队参加大学挑战赛。

决赛开场第一题，问的是一位古代历史学家的名字。“你和我们一样清楚，权利只是在权力平等者之间存在问题，而强者则尽其所能……”（You know as well as we do that right is only in question between equals in power, while the strong do what they can…）

主持人帕克斯曼（Jeremy Paxman）还没把题目说完，曾境唯率先按键抢答，“修昔底德（Thucydides）”（古希腊历史学家），为团队拿下首分，也证明了他在地理以外的能力。

生在四口之家 母亲对他有高期望

3岁时收到一个地球仪，放在床边常常看；6岁有了一本厚达600页的世界地图集，更是天天痴迷翻读，激发他对地理的浓厚兴趣。

被问到父母会否干涉他的爱好，他回答：“我想只要不影响我的学习，妈妈大部分时间都可以接受。爸爸则忙着工作。”

曾境唯成长在一个四口之家，父亲是一名牙医，经营自己的诊所，母亲是一名护士，为了照顾曾境唯和妹妹，曾有好些年当起家庭主妇。

只有一次，曾境唯11岁时，母亲一度收走了他的地图集，希望他能更专心课业的学习。他说：“当然在小学那个时候，如果考试低于100分，亚洲家长就会有点失望。”

死记硬背是糟糕的学习策略

曾境唯认为，知识的掌握靠的是理解。他每次想到“背”这个字，就会想起“对着学习资料，拿着荧光笔，好几个小时盯着它看的场景……死记硬背是一个糟糕的学习策略”。

“我真的不理解新加坡学生……以前考A水准之前，每个学生都在说‘我学习12个小时’‘不，我学习14个小时’。我在想，你们在干什么？我们应该做的是去读学校给我的资料，去理解它们，而不是背它们。我发现很多人都在死记硬背，所以就是考试的时候把他们死背的东西全吐出来而已。但如果你理解这些内容，会更容易掌握这些内容。”

有本地网民认为，在英国国民级知识竞赛中大放异彩的曾境唯，是新加坡一流教育体制培养出的杰出代表。

的确，从标准意义的学术成绩来看，曾境唯无疑是个学霸。他小六会考考上华侨中学直通车课程，中三起入选校内的高才教育计划。A水准会考主修生物、化学、数学和经济，考出全A的成绩。

小时不会社交 同学觉得是怪咖

但高分的另一面，曾境唯坦言，他并非全能学生。最突出的一点，是过去的他不善于与人沟通和社交，招致他人的误解。

曾境唯用一句话概括人生的这段经历：“每个人在十几岁的时候都做过会让自己后悔的傻事。我那时的社交技巧不大行。”

“老实说，我那时候是个‘怪咖’（weirdo）。”

随着年岁渐长，逐渐意识到表达的重要性，曾境唯开始更加注意言行，改善沟通技巧。“来到英国之后，我变得更加‘正常’……言谈更加老练，更清楚我在说什么。”

在英国，曾境唯交了好些志趣相投的欧洲好友。“我们会整天谈论历史。我认为我的历史知识更多地来自与人的交谈，而不是自学。因为自学不如与其他人交谈来得让人兴奋。”

生活低调 不上社交媒体

与时下大学生不同，一夜成名的曾境唯生活过得异常低调，他不用面簿、Instagram、TikTok或是LinkedIn等流行的社交媒体，让对他充满好奇的观众无从窥探比赛以外的曾境唯，究竟是一个什么样的人。

“我不是一个超级外向的人。我有一个推特账号，账号既不公开也不是用我的名字命名，开设也只是为了追踪一些人的动态……我不懂为什么人们会在网上发贴文分享他们生活的片段。我不明白。”

他还婉拒了记者请他提供个人和家庭照片的请求。“我真的不拍照的。你去我的队友的推特账号找，那里有我们的合照。”说着就把网址发了过来。

4月4日播出的决赛，其实早在2021年10月录制完毕。半年过去，夺冠的兴奋早已消散，曾境唯正忙着大学最后一年的课业，还有他的毕业作业——有关合成生物学、细胞组织的蛋白质生产和生物过程的研究。

“我也在想（毕业）之后要做什么。”曾境唯透露，攻读生化工程领域的硕士学位是其中一个选项。

比赛后的生活还要继续，他还是那个他。

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