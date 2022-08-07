热心教育事业 也捐15万元给“中正家庭”三校

坚信教育能提升个人生活，胡财辉一向积极支持教育事业，这次捐出15万元给中正金辉奖，让“中正家庭”属下的三所学校——中正中学（总校）、中正中学（义顺）和南洋初级学院用于奖励在艺术、体育、品德等方面表现好的学生。他也捐5万元给母校育能小学。中正校友会和育能校友会各获2万元。

其他受惠机构包括中华医院、新加坡慈济、陈嘉庚基金会、新加坡帕金森协会、布萊德岭乐龄俱乐部等，善款介于1万元至10万元。

除了文教机构，他认为中华医院、善济医社、同济医院等医疗机构在帮助年长者和病患方面贡献良多，于是捐款支持。

中华医院将把获得的10万元捐款归入医药基金，用来帮助有需要的病患。

中华医院主席刘少夫受访时说：“我们要代病患感谢胡先生对机构的关心和肯定，也希望这能鼓励其他社会人士多关注慈善机构，支持我们帮助更多贫困者。”

胡财辉通过交通部兼财政部高级政务部长徐芳达的介绍，认识拥抱社区服务中心，捐赠10万元给这个帮助青年和释囚的机构。

这是拥抱社区服务中心去年获公益机构资格后，收到的最大笔个人捐款。创办人麦锦鸿说，很感谢胡财辉的善举，捐款可用来资助机构的督导计划等活动，希望引导释囚和边缘青年走向正途。

明年庆祝88年校庆的育能小学将出版纪念刊物。校长黄耀麟说，善款可用来资助刊物的部分费用，并投入学生援助基金，以及肯定学生表现的奖项等项目。