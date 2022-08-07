大巴窑建屋局中心广场 逾千人一起高唱爱国歌曲

约1200名公众周六（8月6日）晚上在大巴窑建屋局中心广场共唱爱国歌曲，一同欢庆新加坡57岁生日。时隔两年，第16届爱国歌曲大家唱活动再次回归线下举办，并首次以线上线下同步的方式进行。据了解，各线上直播平台观看人数共计2万人次。

除了38个会馆、宗乡团体和社团的500名代表受邀前来，活动现场也吸引大批公众围观。观众们伴着耳熟能详的歌曲挥动手中的国旗，充满爱国之情。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳与现场观众一起高唱国歌、宣读信约，并祝福新加坡风调雨顺、国泰民安。

本地歌手张祚恩、王顺达、阿Win和Idah共同演绎了《属于》、“The Road Ahead”（意为前方的路）等多首脍炙人口的爱国歌曲，一首经典的《奋起为新加坡》（Stand up for Singapore）更将活动推向高潮。

来自光武国术团的韩菁玻（63岁，厨师）和家人及国术团的其他成员一同前来，这是她第三次来到爱国歌曲大家唱现场，她说：“我非常非常兴奋，前两年都在线上举办，还是现场更有气氛。”

公众蔡秀卿（85岁，退休）为了感受国庆气氛，在出席碧山的社区庆祝活动后赶到大巴窑。她说：“每一首歌都很好听，都是我们国庆日常听到的歌。”

第16届“爱国歌曲大家唱”由新加坡宗乡会馆联合总会和新加坡华族文化中心联合呈献，旨在团结国民，激发新加坡人的自豪感与国家归属感。