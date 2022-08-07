黄志明： 职总将不断协助工友 提升技能以应对通胀

生活成本上涨是许多人关注的课题。全国职工总会认为，要以可持续的方式应对通货膨胀，最佳做法是持续协助工友提升技能，以及寻得更好、工资更高的工作。

来临的周二（8月9日）是国庆日，全国职工总会秘书长黄志明周六（8月6日）发表国庆献词。

除了协助员工提升技能争取更高工资外，他说：“我们也一直努力通过我们的社会企业，例如职总平价超市来稳定生活必需品的价格，让人们买得起。”

整体而言，黄志明认为，今年大家是在经济好转和冠病疫情稳定的情况下庆祝国庆。不过，紧张的地缘局势和当前的经济前景仍对未来造成巨大阻力。在我国，新的劳动需求和人们的志向也在转变。

随着经济复苏，职总把工作重心放在协助员工应对科技带来的挑战，通过成立企业培训委员会，确保员工的培训跟得上企业转型策略。

企业培训委员会由工会领袖和公司管理层组成，目的是评估员工能力能否满足公司未来的需求，进而协助公司制定培训计划。

黄志明也说，职总会在后冠病时代的工作环境中，与各领域工友共创未来。

例如，职总新成立了青年工作组，了解年轻人对工作和生活的需求，也同利益相关者接洽，探讨如何加强对专业人士、经理和执行人员（PME）的保护，让他们能有更好的工作，以及在一个公平的环境中竞争。

他说：“疫情加上本地人口结构日益多元化，这些因素让劳动队伍有了新的志向和期待。职总会善用工友的长处，打造一个支持工友的生态系统。我们会与劳资政伙伴携手，提升劳动队伍的技能，使他们能够在瞬息万变的未来与时并进。”