黄循财： 以正常规模举办 今年国庆庆典对每个国人都很特别

今年是我国自冠病疫情暴发以来，第一次以正常规模庆祝国庆，过去几周进行的预演都显示，人们在疫情中外出、聚会和庆祝的需求都被压抑，今年的庆典对每一个新加坡人来说都很特别。

副总理兼财政部长黄循财星期六（8月6日）在线上出席经济发展局属下新加坡全球联系司（Singapore Global Network）主办的“家在新加坡”（Singapore@Home）国庆庆祝活动，与海外新加坡人共庆国庆，并在长约15分钟的“随你问”（Ask Me Anything）栏目中，回答公众提问。

他在回答关于今年国庆庆祝活动意义的问题时指出，过去两年的庆典规模非常小，现场观众十分有限，滨海湾附近落实人群管控措施，当局也吁请人们不要外出，“那是非常不一样的感觉”。

黄循财说，他前几周到滨海湾浮动舞台彩排现场时，感受到人们对外出聚会庆祝节日的需要，因此今年的国庆庆典让他非常期待。

他说：“我敢肯定，当人们看到节目时，无论是在电视上、互联网上，或身处任何地方，都会感受到人们团结一心的精神面貌。”

黄循财也指出，新加坡人的共同点远远多于分歧，因此更应该坚守共性而不是强调分歧，在应对任何挑战时更要团结一致，在一个越来越不确定、分化和动荡的世界中努力找到共同点。

至于新加坡人在冠病疫情中如何成长，他认为这场危机激励人们成长和变得更加成熟，让新加坡变得更加强大，精诚团结，也有更强的韧性。“我有信心这能帮助我们应对未来的挑战。”

他也鼓励更多新加坡学生出国交流，通过各种方式结交新朋友，了解新文化，以及其他国家的运作方式，扩大视野。

身处60多个国家的新加坡人以及国际友人，在网上观看节目直播。

除了黄循财的“随你问”，庆祝活动还包括歌曲表演、游戏项目，以及野米剧场的音乐剧“Don't Call Him Mr. Mari Kita”。这个剧目向已故本地作曲家、我国国歌创作者朱比赛（Zubir Said）致敬。

公众从星期六下午5时起至国庆日当晚11时59分，可上网观看这项活动的随选回放，网址是https://go.gov.sg/sgathome