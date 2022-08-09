让世世代代国人有所归属并感到自豪

各位同胞:

2019冠状病毒疾病

新加坡对抗冠病疫情，已经有两年半了。我们经历了许多波折，始终团结一致，携手渡过了各个难关。我国现在的情况比过去好很多，疫苗接种率高，大家受到良好的保护。医院和诊所还是很忙，但是不至于应付不来。尽管最近的病例有所增加，但我们还不需要再次收紧防疫措施。

我要感谢在这段时间共同对抗疫情的各界人士，以及公共和私人机构。我国能够控制疫情，是因为大家高度信任彼此。国人信任政府，并愿意听从政府的建议。你们知道良药苦口，因此接受并且遵守必要的安全管理措施。当政府呼吁人们前来接种疫苗时，大家也都响应了号召。

最难能可贵的是国人之间互相信任。大家负起了应有的个人和社会责任。即使在没有人监督的情况下，你我都坚持做正确的事。国人也自动自发地帮助和照顾其他同胞，例如在电梯内提供消毒液，以及为在家隔离的居民送食物。大家保持互信，帮助我们克服了逆境。

冠病是这一代人经历的一次严峻考验，而我们不但挺过了难关，还越战越勇，也更加齐心和团结了。在我们迈进后疫情时代，维持上下一心至关重要。

地缘政治环境

前方的道路并不平坦。我国周边环境乌云笼罩，中国和美国的关系正在恶化中，双方之间有很多问题，很难解决，互相猜疑的情况严重，并且没有太多接触。他们的关系不太可能在短期内改善。而双方发生误判或事故，就会很容易让情况变得更糟糕。

俄罗斯入侵乌克兰，对新加坡甚至整个世界影响深远。第一，这场战争导致核武大国俄罗斯和许多国家，尤其是美国和北约成员国陷入对立。他们之间的深刻矛盾并不能轻易化解。第二，俄罗斯侵犯了乌克兰的国家主权和领土完整，违反了《联合国宪章》的基本原则。新加坡尤其关注这一点，因为这些基本原则保障了我国的安全和我们的生存。第三，欧洲发生战争也会影响整个亚太地区的安全，并让中美关系更加紧张了。中国同美国的亚洲伙伴，关系也恶化了。今后，这个区域的竞争会更加激烈，局势也会升温，而我国会不断受到冲击。

面对这一切，我们能做些什么？新加坡要继续生存下去，就要靠大家保持团结。唯有这样，我们才能够从容应对这个动荡的世界所带来的各种挑战。我们必须依靠全面防卫，并继续拥有一支强大、可靠的武装部队和内政团队。到目前为止，本区域保持和平和稳定，但今后的几十年，情况未必会一样，因此，我们也要做好心理准备，应付挑战。

经济环境

眼前更为棘手的，是经济方面的挑战。尽管我国经济在经历冠病疫情后强劲复苏，但全球经济前景却不明朗。在俄罗斯入侵乌克兰之前，疫情已打乱了全球供应链，而通胀率也在上升。俄罗斯的入侵更让这些情况进一步恶化，造成全球的粮食和能源价格上涨。

政府知道人民最关注生活费的课题，我们正在采取一切必要的措施，全力协助国人应付物价上涨。我们宣布了多项援助配套，向最需要帮助的国人伸出援手。政府也已经落实其中一些措施，并会在未来几个月推出更多援助措施。我们采取了果断的行动，从不同的国家和地区进口粮食和其他必需品，储存足够的货品，保证供应充足。一些企业和社区组织也主动推出了援助计划，而这让我们感到很欣慰。大家互相帮助，全国万众一心，携手前进。

同时，我国收紧了货币政策，让新元升值，以应对输入型的通货膨胀。政府也准备好在情况恶化时推出更多应对措施帮助国人。但是国际经济形势基本上已经发生变化，全世界短期内不太可能回到过去几十年低通胀和低利率的时代。新加坡必须通过产业转型、提升技能和提高生产力，从更深的层面去应对这个转变。这样，工资的增长幅度才能高过通胀率，国人的实际收入才能逐年增加。

保障我们的未来

除了解决眼前的这些问题，我们也必须做好长远的规划。今年，我来到滨海湾花园宣读国庆献词，适逢这个花园庆祝建设完成十周年。而建设滨海湾花园的工作，却早在几十年前就开始了。我现在站的地方曾经是一片大海。大约50年前，我们开始在这里填海建造滨海南和未来的市中心。后来，我们认为市中心不应该只有高楼大厦，更应该在中央位置打造一个地标性的绿色公共空间，所以就决定开始构思和打造滨海湾花园。自2012年开幕以来，这里已逐渐成为国人喜爱并引以为豪的地标，而我们也不断地改善它。不久，我们就要在滨海东花园动工，建造建国先贤纪念园。

这就是我国的一贯作风：总是勇敢追逐梦想、致力于攀越一个又一个高峰，以及不断寻找更好的解决方案和新的机会。我们深谋远虑、未雨绸缪，我们不只是为了接下来的五到十年而策划，而是为了30年后、50年后或更远的未来做打算。

为了实现我们的目标，市区重建局在去年启动了长期规划检讨。他们征询了各年龄层国人的意见，为这座岛国城市未来的面貌集思广益。当局也正举办展览，公开展示大型发展项目的发展概念，以及打造新社区和绿色空间的点子。这些构想代表了国人集体的梦想和期望。它们不仅会改变我们的生活、工作和娱乐方式，也能巩固我们的文化根基和保留历史遗产。所以，大家可以对新加坡的未来充满期待。

当然，长期规划不只着重在基础设施的建设，我们也必须确保经济持续发展和社会继续保持强韧。政府必须不断投入资源，让国人有机会发挥最大的潜能，以及照顾好年长者和弱势群体。我们也要加强新加坡人的身份认同，并为我们的子子孙孙打造更光明的未来。每一代国人都能够有更远大的抱负和理想，为他们的下一代建设更美好的新加坡。

副总理黄循财和第四代领导团队不久前推出“新加坡携手前进”运动，致力于和国人一起更新我们的社会契约，一同规划我国的未来。我们恳请大家积极参与这项运动，提出建议和想法，携手共创新加坡的未来。

总结

总的来说，在对一些突发的危险保持警惕的同时，我们也要一直想象和打造自己的理想家园。冠病疫情不会是我国应对的最后一场危机。接下来就算会有更多暴风雨和动荡，我们也不必感到害怕。只要我们保持团结，坚毅强韧，就能让新加坡持续和平安全、继续繁荣昌盛，我们也可以一起建设一个包容社会，一个让世世代代国人有所归属、感到自豪的温馨家园。

祝大家国庆日快乐！