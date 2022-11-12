亚细安原则上接纳为成员国 东帝汶获观察国身份

亚细安原则上接受东帝汶成为第11个成员国，并正式授予它观察国身份。东帝汶将能出席所有亚细安会议，包括亚细安峰会全体会议。

在柬埔寨金边聚首的亚细安领导人星期五（11月11日）发声明说，他们是在考虑了对东帝汶实地考察的结果后，于第40和41届亚细安峰会上做出这项决定。

将制定路线图

助东帝汶迈向成员国目标

就东帝汶成为成员国，亚细安计划正式制定基于客观标准的路线图，这些标准包括据实地考察结果所定下的目标。亚细安自2019年起到东帝汶进行了三次实地考察，涵盖政治与安全、社会文化和经济三大支柱。

制定路线图的工作交由亚细安协调理事会负责，理事会须在第42届亚细安峰会提呈路线图供采纳。

亚细安领导人也同意，所有亚细安成员国和外部伙伴都将通过支援东帝汶达成目标的能力建设，以及提供任何其他必要和相关的支持，让东帝汶成为正式成员。

李显龙总理在第40届亚细安峰会发言时说，新加坡原则上欢迎东帝汶假以时日成为亚细安的一员，这应该按照客观且列明标准的亚细安路线图进行。

他也说，亚细安应该协助东帝汶的能力建设，与外部伙伴合作推进这点。

2002年脱离印尼独立的东帝汶是亚洲最年轻的国家，它自2011年正式申请成为亚细安一员以来，投入不少资源来满足成为亚细安成员国的条件，包括在所有成员国开设大使馆和积极参与亚细安会议。

东帝汶政府星期五发表声明说，很高兴能与亚细安协调理事会及秘书处共同合作，以筹备路线图和准备好正式加入这组织。东帝汶政府也感谢所有亚细安成员国的支持与援助。

东帝汶也要求亚细安成员国在采纳路线图后，明年授予东帝汶正式会员身份并在下一届亚细安峰会作报告。

李总理吁朝韩

继续最高级别对话

李显龙总理星期五也出席了第23届亚细安—韩国峰会。为建立更强的伙伴关系，他在发言时建议双方深化在新兴领域的合作，包括数码化、智慧城市、网络安全和绿色经济方面。

他鼓励韩国就此充分运用与亚细安成员国的现有协定。“新加坡也欢迎绿色经济方面的合作，例如可再生能源、去碳化科技和碳市场。”

李总理也认为，亚细安和韩国能通过加强经济合作和双方的互联互通促进伙伴关系，这包括亚细安—韩国自贸协定的升级和迅速缔结航空服务协议。

针对朝鲜半岛局势，李总理重申，新加坡谴责朝鲜今年3月试射洲际弹道导弹，亚细安也多次对弹道导弹试射表示深切关注。他呼吁各方履行承诺，并继续在最高级别进行对话。

韩国首尔梨泰院上个月发生踩踏事故导致至少156人丧命，柬埔寨首相洪森在峰会一开始时，就代表柬埔寨政府和人民向韩国人民表达诚挚的慰问，并祝伤者早日康复。

韩国总统尹锡悦随后发言时，也代表韩国人民由衷感谢亚细安各国领导人在事故发生后表达的最深切慰问 。