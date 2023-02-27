黄慧颖去年1月确诊患癌，须接受化疗，眼睛当时对强光更敏感，使她更深刻体会到墨镜的重要。

去年确诊罹患第四期淋巴癌，墨镜品牌创办人接受化疗期间，发现视力受影响，会感觉光线更刺眼。她如今更致力传播有关眼部疾病的知识，强调戴墨镜不只是为了爱美，更是保护眼睛的必需品。

Lenicc Eyewear创办人黄慧颖（39岁）自五岁起就戴眼镜，包括墨镜。她说，父亲从小就灌输有关爱护眼睛的重要。有一次，母亲买了有卡通设计的墨镜给她戴，父亲非常生气，责备她们乱买便宜货，会损害眼睛。黄慧颖说：“我后来才明白他为什么这么生气，因为戴着这类没有防紫外线的墨镜，造成的伤害比不戴墨镜还大，深色镜片会使瞳孔扩大，接收更多紫外线。”

黄慧颖认为，每一个人都应了解正确的眼部保健知识，不要被一些迷思误导。例如，墨镜镜片越深，越能够保护眼睛，这是不正确的。即使是浅色镜片，只要涂层好，眼睛仍能获得足够保护。

黄慧颖创业前在零售业工作了近17年，曾做过体育用品的品质管控员、采购员，以及高档女装零售经理等。然而，她逐渐觉得给人打工难以发挥，因此在2018年中与人合伙，创立墨镜品牌，提供适合不同脸型，并且有防紫外线和防眩光镜片的墨镜。

就在生意逐渐上轨道时，黄慧颖的身体却亮起红灯。她去年1月确诊淋巴癌，开始接受化疗。

接受化疗期间，她仍须管理生意，面对各种副作用如晕眩、呕吐，只能咬紧牙关撑过去。化疗也使黄慧颖的眼睛对强光更敏感。

如今虽然已完成治疗，但当时的切身经历使她更深刻体会到墨镜的重要。她会在自家网购平台发表有关眼疾的博文，谈青光眼、白内障、糖尿病视网膜病变等疾病，解释这些病患为何须要戴墨镜。

黄慧颖说：“我认为，墨镜应该被看做是必需品，而不只是配饰。我们会擦防晒膏来保护皮肤免受紫外线损伤，但其实阳光是先照射到我们的眼睛。”