为爱孙学到老 用3D打印技术做玩具

叶伟成想学更多有趣新技能，为爱孙做出更高难度、更有趣的玩具。他也鼓励其他年长者在到图书馆借书之余，尝试学新技能。

恐龙、海盗船、小黄鸭和拖拉机，孙子孙女爱不释手的精致小玩具，都是外公叶伟成（72岁，退休）用3D打印和编程等创新科技做出来的。

叶伟成几年前在借阅书籍时，偶然得知图书馆提供3D打印课程。他向来喜欢动手做东西，在好奇心的驱使下，决定试一试。

他说：“孩子小的时候，我会动手用木头和金属做些小玩意，但要用重型机械设备有些麻烦，所以做的东西不多。用3D打印机就方便多了，只需要塑料这一个材料。”

叶伟成刚开始学使用3D打印机时，在工作人员的指导下，打印出一个心形的小盒子。他把成品带回家后，引发了孙子孙女的兴趣，他们便开始要求外公打印出各式各样的玩具。

“每当我从图书馆回来，他们就会迫不及待想要看我做了什么。看到他们喜欢我亲手做的玩具，我很有满足感。”

除了3D打印技术，叶伟成也开始学会借助机械和编程，让玩具发出声音，甚至动起来，孙子孙女也对这些玩具爱不释手。

“他们还特地找了个盒子，把我做的所有玩具好好地收起来，这些玩具也拉近了我们之间的关系。”

活到老、学到老，叶伟成期待学到更多有趣的新技能，为爱孙做出更高难度、更有趣的玩具。他也鼓励其他年长者到图书馆借阅书籍之余，尝试学习新技能。

“一些年长者担心接触新科技，但他们不妨试试看，课堂上也会有其他年长者，还有工作人员从旁指导。说不定能因此发现一些新爱好，退休生活会因此更精彩。”