无驾照载妻儿 男子行驶中嗑药撞车伤无辜

31岁无照男盗用他人资料租车载妻和两名孩子出游，途中竟然故意服止痛药和咳嗽药水以求快感，结果接连发生三起车祸，把路灯撞倒砸到店、倒退撞车再把德士司机撞伤。

据《新明日报》报道，被告吴正辉（音译）承认12项罪状，包括偷窃、欺诈、抵触公路交通法令等。他还面对另外10项罪行，交由法官下判时一并考虑。他最终被判坐牢37个月、罚款1000元及吊销各级驾照五年。

被告再度在嗑药后开车，结果二度酿车祸。（档案照）

调查揭露，2021年12月1日，没有驾照的被告决定租车带妻小出游，便通过Telegram购买并盗用他人的身份资料租车，还盗用他人的信用卡资料付款。当天早上8时42分，被告开着租来的车子，载妻子（32岁）和两个分别六岁和八个月大的孩子到劳明达一带，再去芽笼。

为了寻求快感，被告去了芽笼后，刻意吃止痛药和喝咳嗽药水，导致他犯困。妻子察觉被告昏昏欲睡，没能好好开车，但他仍坚持开车去榜鹅。

晚上9时24分，被告开车来到芽笼路和芽笼13巷的交界处时，鲁莽地将车开上人行道，撞上灯柱，导致灯柱倒下，砸到一家火锅店的招牌，随之引起火锅店停电。被告见状立马倒退车子，却又因此撞上一辆停泊在该处的车子。

担心无照驾驶会惹上麻烦，被告没有因此停下，反而快速逃离，左转通过沈氏道开往巴耶利峇路，过程中再撞上一辆德士，导致司机受伤。被告的妻子为自己和孩子的安危担忧，叫他停车。被告也随之弃车跟着妻小一起坐德士回家。他隔天被捕，因走路不稳、口齿不清、双眼通红被送往医院，后来获得保释。

完整报道，请翻阅2023年3月10日的《新明日报》。