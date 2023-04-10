后港阿叔聚赌马 卜基公然收注

后港居民申诉，10多名阿叔星期天在组屋楼下围赌外国马，现场甚至有“卜基”收注，歪风影响居民生活。

热心读者联系《新明日报》，称后港1道第119座组屋楼下，每逢赛马日或周末都有多人聚集赌马，占据组屋一角的桌椅。

据读者透露，星期天（4月9日）本地虽然没有赛马，但上述地点依然有不少阿叔聚集，一起下注香港、马来西亚、南非等地的赛马。

“人群中还混杂着‘卜基’，负责收注。”

记者约下午3时走访时发现，组屋楼下坐了10多名男女，不少人或坐或站，聚精会神地盯着手机屏幕，收看赛马直播。

每隔一段时间，那里就有人群开始交谈、走动，有人走向一名坐在一根梁柱前的蓝衣妇女面前，把手中的50元现金递过去。

据观察，妇女接过钱，也会在手持的一张纸上用笔记录。

组屋四周设有两家咖啡店，部分公众也会坐在咖啡店的桌椅，边喝茶边用手机看赛马直播。

记者在场时，其中两名阿叔看着粤语旁述的赛事，一边用福建话重复马匹号码助威，约一分钟后不约而同发出“哎”的叹气声，然后就往组屋楼下方向走去。

居民说，这些赌马阿叔虽不会大吵大闹，但公然赌博的行径还是不可取，担心歪风会对年轻人或小孩等有不良影响。

完整报道，请翻阅2023年4月10日的《新明日报》。