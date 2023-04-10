聋人兜售钥匙扣 供扫码付款惹议

熟食中心内，有聋人兜售钥匙扣，还搭配上PayNow二维码付款方式，做法引起争议。

有读者发现，近期常在商场、熟食中心或咖啡店等地方出现兜售钥匙扣的聋人，质疑对方是否拥有准证，甚至是否合法。

《新明日报》记者星期天（4月9日）晚上前往纽顿熟食中心，短短一小时内，就发现一男一女的聋人先后出现，向食客兜售钥匙扣。

据观察，男子先出现，手里拿数十个钥匙扣，沿途向食客兜售。不久后，男子离开，另一名女子同样拿着钥匙扣与绒毛玩具出现，沿着熟食中心的桌子兜售，逗留的时间一样不长。

记者发现，两人手上都拿着卡片，向食客“展示”自身情况，希望博取同情，买下钥匙扣。

记者上前了解情况，女子比划了一番，相信是想说明自己是一名聋人，无法沟通，并出示了卡片。卡片内容写道：“我是聋人，我们正在兜售漂亮的艺术手工艺品。一个钥匙扣为五元，三个10元。谢谢你的支持，上天保佑。”

卡片的另一面则是PayNow二维码，让公众扫码购买钥匙扣。

聋人协会：不曾授权任何人 向公众兜售商品

新加坡聋人协会（SADeaf）指出，机构不曾授权任何人向公众兜售商品。

该协会在答复《新明日报》询问时说，知悉有人自称是聋人并向公众兜售商品，这是个长期存在的问题，协会强烈劝阻民众向他们捐赠或购买任何商品。

“聋人和听障人士不仅有能力获得有薪工作，协会的就业支持计划也为有需要人士提供帮助。”

对于有人自称聋人，并向公众兜售商品，该协会强调，并无授权他人从事类似活动，协会无权对任何个人给予类似许可。

任何新加坡聋人协会的大众募款都必须从当局获得必要的许可证。

早在2019年已有报道指，有公众在金文泰转换站遇到两名自称是聋哑人士在兜售锁匙扣。报道中提及，相信两人并非本地人。

完整报道，请翻阅2023年4月10日的《新明日报》。