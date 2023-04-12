清洁工骑脚踏车 遭巴士撞死

六旬清洁工骑脚踏车过马路，遭巴士撞倒，送院后脑重创身亡。

这起致命车祸发生在星期一（4月10日）早上7时25分，一名清洁工在巴西立转换站附近被一辆巴士撞倒，送院后不治。死者是65岁的陈清河，肇祸的是一辆前进新加坡（Go-Ahead）巴士。

记者星期三（12日）早上走访死者灵堂，陈姓遗孀（65岁）受访时哽咽道，事发太突然，家人都难以接受。

“他每天都会骑脚踏车去工作，当天接到通知说丈夫被巴士撞，我马上叫醒儿子，我们出门去找人，然后又接到通知说，丈夫已经被送去樟宜综合医院了。”

陈太太和儿子心急如焚赶往医院时，丈夫已经没了意识，院方也告知家属要有心理准备。

“心很痛，下午时，丈夫就宣布死亡。”

陈太太说，丈夫生前教育程度不高，只读到了小三，为了养家糊口，做过装修工人，也在咖啡店卖过乌达，含辛茹苦供儿子读完大学，60岁才转当清洁工。

她也说，丈夫生前交游广阔，这几天已经有多名亲友来灵堂吊唁，让她倍感窝心。

陈清河的遗体将在周五（14日）早上8时25分出殡。

《新明日报》正和前进新加坡巴士公司查询中。民防部队受询时证实，当天接获通报，一人被送往樟宜综合医院。

警方受询时说，车祸涉及一辆巴士和一辆脚踏车，65岁男骑士昏迷送院，最终离世。45岁巴士司机正协助警方调查，调查还在进行中。

完整报道，请翻阅2023年4月12日的《新明日报》。