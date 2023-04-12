女乘客突晕倒撞餐车 把空姐推倒

新航从悉尼飞往新加坡途中，一名女郎疑突发疾病，晕倒在地，机组人员和其他乘客出手援助，联手急救直到她恢复知觉。

这起空中惊魂发生在星期二（4月11日）本地时间下午1时左右，一趟从澳大利亚悉尼飞往新加坡的新航班机SQ232。

来新旅游的浦奕（41岁，宠物美容博主）利用机上无线网络在社交媒体上发布贴文，记者过后联络上他。他叙述，当时飞机刚飞了三个半小时，还在澳洲领空。

“我们刚吃完机上第一餐，空姐在收拾餐盘的过程中，我们看到一名空姐摔倒。”

他透露，空姐起身后本以为没什么事，机上却突然有广播响起，询问乘客中是否有医生。

“此外，机组人员也陆续拿着医护箱朝空姐摔倒的方向走去。”

他指出，从乘客堆中看到有人仰卧在过道上，并使用类似氧气的装置，原来是一名女乘客。

浦奕忆述，当时有人陪着女乘客，机上人员则维持秩序，促乘客回到自己的座位上。

根据视频，有空姐一直在协助倒地的女乘客，一名黑衣男站着帮忙，还有一人坐在附近座位手持氧气设备。

乘客一段时间后恢复知觉

“当时乘客接受了一段时间的援助，后来可慢慢坐在走道上休息，接着回到座位上。”

他说，后来听说乘客突发心脏不适，幸好她之后慢慢恢复清醒，航班也没有受到影响。

浦奕对机组人员当时采取的应急措施与保持的冷静大加赞赏。

空姐休息几分钟 被同事搀扶起来

浦奕也告诉记者，当时空姐是在两辆餐车中间摔倒，由于两辆餐车相距很近，因此大家都误以为是其中一辆餐车移动，撞到了这名空姐。

“她之后在地上休息了几分钟，前方的空姐移走餐车后把她搀扶起来。”

浦奕说，后来发现原来是乘客出了状况，过程中撞到餐车，餐车把空姐推倒了。”

新航：提供医疗援助后 乘客继续飞我国

新航受询时证实，当时的航班上有一名乘客身体不适，并在机上接受了医疗援助。经过评估后，乘客继续搭乘飞机飞往新加坡。

“我们也建议乘客抵达新加坡后接受相应护理。”

发言人也透露，当时有两名机舱服务员因该事件而摔倒，但没有受伤，之后也继续在机上履行职责。