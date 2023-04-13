校车载20多小学生 引擎变速箱突掉落

行驶途中，校车的引擎变速箱突掉落，导致车子在马路中央抛锚，20多名小学生回家路受阻。

这起罕见事件星期三（4月12日）下午1时许发生在红山弄（Redhill Close）和红山路的交界处、红山熟食中心外的路段。

《新明日报》接获热心读者林宝珠（60岁，医护人员）的通报，指一辆接送学生的校车行驶经过上述地点时，巴士尾部连接引擎的变速箱突然掉落在地上，导致车子抛锚。

根据读者拍下的照片，一辆绿色的私人巴士停在路口，车尾附近的地上有一个黑色的方形部件，以及一些零件。

林宝珠说：“车上的20多名学生被安全疏散到附近走道，但校车挡住了车道，附近交通变得缓慢。”

林宝珠也拍下了学生们在树荫下休息等候的照片，当时有四名成人陪同。

《新明日报》记者赶到现场了解情况时，受影响的学生已经离开，拖车也到场准备把校车拖走，警员在路中疏导交通。

据了解，校车刚从事发地点不远处的颜永成小学接放学的学生回家，驶出几百米后就发生事故。

不愿透露姓名的男司机告诉记者，当时听见一声巨响后察觉不妥，马上停车。

“我第一时间通知附近的巴士公司职员到场协助。安顿好学生后，我们马上安排另一辆校车把他们送回家。”

校车司机说，这辆巴士是他个人拥有，自己也是第一次遇到这类事故。

完整报道，请翻阅2023年4月13日的《新明日报》。