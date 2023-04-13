特需者经营食摊 切菜烹调样样行

本地校园出现一家由特需者操刀的小食肆，主厨是视力只有20%的视障者，切菜烹调却难不倒他，副手患有先天性大脑麻痹症，但齐齐做出美味日式三明治和饭盒，抓住食客味蕾。

今年1月开张，坐落于新加坡管理大学（新大）经济与社会科学院大楼一层的户外小食摊Kunyah Cafe看上去和一般食肆没两样，但掌厨的全都是特需人士与年长者。

主厨萧朝荣（55岁）过去拥有超过10年的厨师经验，然而2017年因一起眼角膜手术导致当时任职于医院中央厨房的他，视力严重受损，目前只剩原来视力的20％。虽然上级有意继续雇用他，但他对于工作上需要经常麻烦同事充当自己的“双眼”，觉得不好意思，最终选择辞职。

直至后来经眼科医生推荐，认识了打算创办社企厨房欲聘请视障者的姚青山（44岁），两人遂从那时成为搭档，姚青山负责行政、行销等，厨房运作就交由萧朝荣管理。

胡秀梅虽患有大脑麻痹症，但使用咖啡机难不倒她。（覃若兰摄）

胡秀梅（52岁）患有先天性大脑麻痹症，口齿也不如常人清晰，但热爱烹饪的她从未放弃生命，除了曾出版过自传《攀墙：我的故事》分享她成功攀上沙巴京那峇鲁山顶的故事，也曾被聘请为兼职厨娘。

姚青山某次在一场活动上遇见在现场烹饪的胡秀梅，见她不畏身体缺陷仍能炒出好菜，邀请她加入团队。

萧朝荣和胡秀梅虽各自有其缺陷，在厨房工作或都需要彼此帮忙，但却有着同样的信念——缺陷并不能局限他们的人生，他们要用双手和厨艺证明他们能做的不少，也希望能借此鼓励其他体障人士要相信自己生命的价值。

改良厨房 装照明灯和扶手

为了方便萧朝荣在厨房里工作，姚青山去年11月申请劳动力发展局“残疾人士就业计划”重新设计工作津贴，将厨房工作空间重新设计，包括安装可调节亮度的照明灯，以及将部分墙壁拆除，使之更宽敞、明亮。

姚青山说，小食摊比平地高，原本厨房入口处有一小台阶，但萧朝荣第一次来时差点绊倒。“我们安装斜坡和扶手，让他进出更安全。”

社企厨房创办人：盼为特需者添希望

曾是白领族的创办人，因一趟柬埔寨之旅改观，为让社企能持续而四处奔走，不但自行贷款也发起众筹。

姚青山曾当财务顾问，2009年带领义工团队到柬埔寨协助建厕所，见证了当地贫苦，回国后决定投入社区服务、创办社会企业Fortitude Culina。

他说：“我出生贫寒，理解夹缝中生活的不易，希望能通过创办社会企业的方式带给这些特需人士生活希望。”