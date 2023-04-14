七旬妇击败乳癌 划龙舟活出精彩

要让人生活出精彩！三度战胜病魔的七旬妇加入本地由乳癌康复者组成的龙舟队，与“姐妹淘”互相扶持，传递正能量。

沈淑屏（73岁）2004年首次确诊患上乳癌，接受肿块切除术。两年后当病情复发，她同样选择切除肿块。无奈病情再度于2008年复发时，她决定进行乳房切除术。

三度与乳癌拼搏没能将热爱生命的这位前旅游经纪打败，反而越挫越勇，2005年，她加入“狮城粉红划手”（Pink Paddlers Singapore）团队后更曾代表我国出征国际赛。

她受访时说，自己自求学时期就热爱各种运动，潜水、滑雪等都难不倒她。多年来经常上健身房，后来因脊柱出现问题进行了手术而导致足部功能受影响，无奈被迫放弃跑步等嗜好，之后患癌更一度令她沮丧。

偶然下加入这个龙舟团队，成为她人生中的转捩点。“划龙舟能让我重拾锻炼上半身和手臂的运动，更有助避免乳癌术后常出现的淋巴水肿，加上这支团队全由同样经历过乳癌的‘姐妹们’组成，大家相互扶持，太棒了。”

同样为前旅游业工作者的郑金花（76岁）在30余年前确诊乳癌并进行乳房切除术。平日也爱运动的她于2009年加入龙舟队。

“癌症不是终点，我不让它限制我的人生。我照旧工作，也继续打网球、高尔夫等。年龄也不过是数字，我想通过继续运动和划桨激励其他人，只要我们有信念、有毅力，我们就有能力做得更多。

完整报道，请翻阅2023年4月14日的《新明日报》。