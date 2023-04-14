门前遭泼煤油纵火 狗狂吠救回主人

门口被神秘纵火，所幸宠物狗狂吠救主人一命，睡梦中醒来及时扑灭火势。警方五个小时内迅速将涉嫌纵火的阿叔逮捕。

这起事故于星期四（4月13日）凌晨3时许发生，地点在红山巷第82座组屋八楼的单位。

根据控状，55岁男被告陈阿成（音译）被控在上述地点和时间，在单位外点燃报纸并造成破坏，触犯刑事法典第435节条文，星期四被控上庭，一旦罪成，可被判处最高七年监禁和罚款。

警方星期四也发文告指出，接获投报后，金文泰警署的警员立即展开调查，并从警方电眼画面和广泛调查后确定嫌犯身份，并在报案后的五小时内将他逮捕归案。初步调查显示，男子涉嫌蓄意纵火，并相信与同日发生的另一起恶作剧纵火案有关。

《新明日报》记者星期四走访事发单位，不愿具名的男屋主说，他在凌晨突然听到传来激烈的狗吠声才惊醒，并立即跑到外面查看。

“当时我看到外面已经开始起火，赶紧取水将火势扑灭。”

他说，当时外面有大量的报纸，且对方还泼洒煤油之类的助燃，导致火势颇大，他的门锁也被烧坏。

“所幸我及时发现，没造成进一步危害，且相信对方是有备而来，因他可能看到我的门铃有摄像头，所以就选择站在门旁边堆报纸和纵火，避免行径被拍下。”

完整报道，请翻阅2023年4月14日的《新明日报》。