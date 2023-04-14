三岁童手臂现伤痕 校方称同学捏伤

三岁男童手臂出现3.5公分长伤痕，母亲追问幼儿园被告知是同学捏伤的，但左看右看都觉得不像。校方指出，详细调查后确定伤势由另一名儿童造成。

吴姓女读者（42岁，会计师）近日联系上《新明日报》，指三岁儿子自今年1月入读位于中峇鲁的汉顿（Hampton Pre-School）幼儿园，前后四次受伤。

最近一次在3月29日，佣人下午接孩子回家时，老师没见到父母，于是打电话通知说男童的左手臂受伤。

吴太太说，儿子回家后她发现儿子手臂红了一大片，而且破了皮和起泡，伤口约3.5公分长。

“一名女职员告诉我他是被同学捏伤的，但我看了不像，当天带他看医生，医生也说伤势不寻常，不太像是捏伤。”

吴太太之后向校长反映此事，得到的回复同样是，两名老师都说孩子是被同学捏伤。

“不过校方没有安装闭路电视，因此无法看到确切经过。”

她透露，虽然儿子也简单跟自己说过是被同学捏，但由于表达不清晰，她心里还是存疑。

她质疑目睹的女职员是否有阻止同学伤害孩子，以及为什么没有在事发后第一时间打电话通知家长。

“我尝试要求跟这名同学的家长谈，但校方说不能这么做。”

她已向幼儿培育署（ECDA）反映此事，希望能介入调查伤势因何而来。

频做噩梦喊叫

吴太太提到，儿子手臂受伤之前，也曾从幼儿园回家后眼眉处有刮伤痕迹，以及脸上有淤青等。“之前是与另一名同学玩耍时被弄伤的。”

而男童上月底手臂受伤后，医生告知会永久留下疤痕。

吴太太说：“他之后连续几天晚上做噩梦，突然喊‘不要追我’，伤口过了一周还没痊愈。”

她本周已向校方要求让儿子退学，对方同意退还相当于一个月学费770元的押金，但却要求付清4月份的学费。“但事发后，儿子4月份没上过一天学。”

幼儿园：调查确定另一童所致

中峇鲁汉顿幼儿园回复《新明日报》电邮询问时透露，事发时有两名职员在场，一名是老师，另一人则是课程助理。

“老师马上查看伤势并通知男童家长。”

校方之后进行了详细调查，并确定伤势由另一儿童造成。

幼儿园也通知了幼儿培育署并提交了相关报告。

“我们明白事件对涉事家庭造成苦恼，校方会协助对方办理退学且提供支援。”

校长指出，幼儿园有一套严格的安全规则，任何时候都有两名成人陪同儿童。

此外，幼儿园的公共区域也安装了闭路电视，确保安全。

幼儿培育署则说，知悉事件并已展开调查。