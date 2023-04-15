遮雨盖片片飞落 三车被砸

疑刮大风，公寓顶楼单位至少5片遮雨盖被吹下，其中一两片还砸中停在交通灯前的三辆轿车。

这起事故发生在星期四（4月13日）下午5时许，地点在位于里峇峇利一带的泽维士路（Jervois Road）。

昨日互联网流传一则7秒的视频，显示一辆红色马赛地停在路上，有一片长长板块掉落在其车顶。

视频中，有两名男子不停指着上方，而贴文则写道，称有物件掉落砸中三辆车，所幸无人受伤。

视频引起关注，网民纷纷留言，猜测到底是什么东西从天而降。也有网民指出，所幸没砸中电单车或行人，否则后果不堪设想。

《新明日报》记者昨日走访事发地点，发现事发路段两旁分别有SPC油站和埃索（Esso）油站，两家油站后方都有好几栋公寓，交界处对面则是华丽坊（Valley Point）。

其中一名油站员工贾弗里莫哈末（51岁）说，当天风很大，听说是附近公寓的遮雨盖被强风吹落，砸中三辆车，还有警察到场调查。《新明日报》辗转联系上其中一辆受影响的车主彭先生（30岁，财务顾问），他指事发时是红灯，他的车子停在红色马赛地的右边，而红车前方还有另一辆车子。

“突然一声巨响，当时前方的车子还以为被后面的车撞，大家下车后才发现原来砸下了类似玻璃钢（fiberglass）材质的遮雨盖。”

他说，红色马赛地的车主是一名阿叔，大家都被吓了一跳，幸亏没人受伤。

记者今午走访公寓，但公寓管理委员会拒绝受访。

事发后，两名男子指着上方，相信在找着掉落的遮雨盖是从哪一座公寓飞落下来。（取自脸书）

路人吓得赶紧逃跑

其中一片遮雨盖掉在路边走道旁，吓得路人赶紧逃跑。

根据彭先生提供他后车镜的行车记录器拍到的视频显示，当时天下突然飞落5片遮雨盖，其中一两片砸中车子，另外几片飞到路边的树上和地上。

当时，一名路人牵着小狗在散步，眼见遮雨盖飞过来，路人赶紧牵着小狗逃跑。

幸亏最后一片遮雨盖飞到走道旁，另一片飞到小树上，卡在枝叶中。

疑从公寓顶楼吹落

附近居民告知警方，相信遮雨盖从油站后方公寓吹落。

彭先生说，警员到场调查，他和其他受影响车主则在一旁等候。

“我们等了差不多有2小时多，后来一名路过的人自称住在附近公寓，并向警察说，掉下的遮雨盖相信是来自油站后方的公寓。”

彭先生指警方调查后，向他们称遮雨盖从“薛尔思山庄”（Sheares Ville）公寓的顶楼单位落下，但屋主当时不在家，所以他们已联系公寓管理层。

红色马赛地受损严重

红色马赛地受损严重，其他两辆车子也有多处被刮花。

彭先生说，马赛地后面的挡风镜已经碎裂，车顶也被砸到凹进去；马赛地前方的车子和他自己的车子则有很多刮痕。

“目前是和保险公司索赔，公寓管理层会再和保险公司接洽。”