兀兰关卡人员开路 助孕妇越堤生产

“羊水破了后，我花了两个半小时从兀兰一路回到新山生产，羊水边走边流，犹如水龙头一样……”

郑凯嬣（29岁）原本预定上个月25日晚上要搭火车回新山待产，没想到早上7时许出现分娩迹象，羊水破了，只能从兀兰住处搭巴士到火车站，再走路到关卡通关。庆幸的是，兀兰关卡人员协助她开路，甚至拦下巴士，让她“包车”过长堤。

来自马国的郑凯嬣星期六（4月15日）与《新明日报》记者讲述她初为人母的难忘体验。

她受访时透露，她持有本地长期探访准证，与在本地工作的丈夫王德山（31岁）住在兀兰一带。

“预产期原本是4月7日，没想到提前两周生产。我当天早上羊水破，匆忙收拾后就去关卡，大概花了10分钟。当初，我没想这么多，只是想快点回去新山。”

抵达兀兰火车站后，郑凯嬣与丈夫就一路步行到关卡离境大厅。她说，当时她羊水“边走边流”。

“我丈夫和关卡人员说明情况，关卡人员就安排我坐下，先让丈夫通关。我通关后，他们就已备好了轮椅，一路推着我去搭巴士。”

郑凯嬣说，关卡人员也反复问她是否需要呼叫救护车。“我们感觉犹如VIP的待遇，真的非常感谢移民与关卡局。”

郑凯嬣前后花了两个半小时，从兀兰住处到新山医院，最终顺利生产。

关卡指挥官：体现关卡人员使命感

兀兰关卡指挥部指挥官陈岳麟说，关卡人员为夫妇提供的协助，体现了他们身为边境关卡人员的强烈服务态度和使命感。

“我们对关卡人员为这对夫妇所提供的额外协助感到自豪。关卡人员将继续专业地履行职责，并在关卡继续为旅客提供帮助。”

完整报道，请翻阅2023年4月16日的《新明日报》。