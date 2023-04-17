菜饭打包多收1元？摊贩：打包费是“精品”附加费代号

白沙坊食阁菜饭摊被指打包收费1元，有食客认为不合理，网上贴文申诉。菜饭摊位头手解释，“打包费”只是代号，收的是“精选肉品”附加费。

有公众日前在脸书群组“人在狮城漂”贴文，指她在白沙坊（White Sands）食阁的菜饭摊打包食物，摊贩用保丽龙饭盒装饭，竟收取1元的“打包费”，惊呼昂贵。

有食客申诉保丽龙饭盒被收取1元“打包费”。（取自网络）

根据照片，食客星期六（4月15日）下午5时许光顾菜饭摊，打包了菜饭，菜式包括四季豆炒腊肠、五香和羊角豆，收据显示，“两肉一菜”4元8角，以及“打包”费1元。

《新明日报》记者星期天（16日）走访摊位时发现，摊位有四五名食客排队点餐。据观察，摊位并没有价目表，食客选完菜品后就到收银处付钱，摊位助手仅口头告知价格，收费后也不会主动提供收据。

摊位头手林先生（36岁）受询时指出，知道有关贴文，称收费无误，但收据中所谓的“打包费”其实只是代号。“我们打包是没有另外收费的，是食客误会了。”

他解释说，普通肉类一般收费为1元5角，蔬菜类每份1元，白饭8角，所以“两肉一菜”共4元8角。不过，由于摊位每天都会推出一些“精选肉品”，收费会比一般肉类贵5角至1元不等。

“就像是这名食客打包的四季豆炒腊肠和炸五香就是每份2元，羊角豆1元，白饭8角，一共5元8角。”

将换代号 免再误会

林先生针对同事未向食客解释清除，造成上述误会致歉。他透露，日后将换掉代号，以免再度发生类似情况。

“我已经删掉了‘打包’的代号，以后会用‘开价’为代号，因为我们无法一一列出所有‘精选肉品’。我往后也会在结账时和食客解释清楚，不会让这样的事再发生。”

完整报道，请翻阅2023年4月17日的《新明日报》。