男子诉理发师将头发剪成“黄梨头”

男子申诉，去“修点”头发，岂料理发师剃太多，导致自己变“黄梨头”。理发院老板解释，顾客给的指示造成了误会。

署名“Kris Tan”的网民4月9日于脸书专页Complaint Singapore公开不愉快的剪发经历，并附上了“黄梨头”的照片。他申诉，到劳明达的Kin Cuts剪头发，岂料理发师听不懂英文，剪错了发型，让自己非常郁闷。

他写道：“她剃得太多了，我只是说修一点。现在我看起来就像一个黄梨头。没有品质的理发，还要价13元！”

贴文随后被删除，但却被其他网民截图，并且流传开来。

记者星期一（4月17日）走访理发店，值班的女理发师说，平时顾客都说“修一点”，但“修一点”的定义不同，顾客若给理发师看照片，就能清楚明白要求。

理发店老板沈先生（49岁）受访时指，理发师都能够以英语、华语、方言沟通，有的甚至通晓日语。他解释说，上述事故是因顾客给指示的方式，沟通上造成误会。

“我们有许多不同种族的顾客，包括洋人、马来人和印度人，我们与他们沟通从未出现问题。一般上为了避免这类沟通误会，我们会有发型照片给顾客选择。”

老板：理发师或误解顾客要的长度

沈先生透露，顾客当时理好头发后要求再剪短，用手示意用剃须刀把头发剃短。

“理发师可能误解顾客要的长度，才导致不理想的事件发生。”

他说，若有机会，他们想联系这位顾客，重新按照他的喜好理发。

他也解释，理发师为顾客剪的发型其实是一种叫“Undercut”的日式发型，非常受欢迎。所谓“Undercut”发型，就是将两侧头发、鬓角和后脑头发，剪得很薄、很短，头顶的头发则留长，以便做造型。