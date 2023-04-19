阿叔阿嫂求诊 水瓶背包霸位

同济医院位于武吉巴督的社区诊所，有阿叔阿嫂求诊，竟用塑料袋、水瓶、背包霸位排队，公众申诉不公平。

读者陈明华（60岁，清洁工人）向《新明日报》申诉，他上周五早上9时到该诊所拿药，看见排队处的椅子上放满水瓶、塑料袋或背包等个人物品，但现场却不见人影。

“这已经不是第一次了，上个月底我也是早上9时来看诊，当时有10多个人在我前面占位，把东西放在椅子上然后走掉。我还要在他们后面排队，我觉得不公平。”

记者星期三（4月19日）早上走访该诊所，看到首两张椅子已被人放下东西占位，后来寻到放下东西的沈女士（80岁），她说自己清晨7时多就来占位，主要是排下午针灸的名额。“医师每天下午做针灸的人数有限，所以也只好这么做。”

她指有跟该诊所提过，应该像总部那样，一早就可以领下午的号码，可是职员说对住比较远的患者不公平。

蔡先生（67岁）也放了几包纸巾霸了三个位，他解释早上来看医生后被告知下午要针灸，但针灸前须用餐，所以才先霸位，等吃了回来后才拿号码。

潘女士（65岁）也是为下午针灸而提早来占位，但她没用东西霸位，而是索性坐在那里等。

“我觉得霸位很不公平，所以带了东西来吃，等到下午才做针灸。”

完整报道，请翻阅2023年4月19日的《新明日报》。