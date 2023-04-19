称家里风扇坏太热 老翁露宿楼下近一年

八旬老翁受访说因由，表示自己只是因屋内太热而且风扇坏掉才搬下楼，同时已分配到新的租赁单位。

叶焕章（82岁）目前在新民工业区A第26座租赁组屋楼下露宿。近来有自媒体拍到视频，声称他无家可归，但没有公布他在哪里露宿，不少网友留言想要帮助他。

《新明日报》记者辗转找到上述地点，发现那里是一座即将拆迁的组屋。根据报道，新民工业区的重建计划去年中旬开展，原来的修车厂等业者迁入了新建的多层工业大楼，只剩下这座准备拆迁的租赁组屋。

叶焕章受访说，他住在这里已有4年，去年年中开始因风扇坏掉，屋内非常闷热，加上该处准备拆迁，见居民陆续搬走，才搬到组屋楼下住。

他说，以前在公用事业局工作30年，退休后有兼职做清洁工，直到70多岁时才因视力问题和重听而没工作。

“此前我有自己的房子，但退休后与妻子离异选择卖房，过后曾与孩子居住数年，之后才搬出来。我试过背着行囊过流浪生活，也试过到朋友家投宿，直到4年前在议员协助下才入住租赁组屋。”

搬到楼下后，他说这里很凉快，也没人打扰。他指目前本身依靠福利金过活，还好经常有义工或善心人士捐赠饼干和零食。

据观察，他在楼下长凳上铺纸皮当床，旁边有多个箱子和衣服，不远处还有数个水桶。

“那些矿泉水桶是热心人士捐助的，现在我三餐大多吃饼干，若是喝完矿泉水，就去饮自来水，日常洗澡和洗衣服则是使用楼下的公共厕所。”

将迁至新租赁单位

老汉称最早在这个月底搬去新租赁单位。

根据报道，这座组屋的居民于前年11月已陆续接获建屋局的通知，须在今年9日30日前搬迁，居民已陆续到建屋局抽签，获分配新的租赁单位。

叶焕章说，他也已经分配到新单位，但因为放在楼下的东西太多，之前找朋友帮忙用罗厘载过去，但载不完，也不好一直打扰朋友。

他称会陆陆续续把东西搬过去，预计在这个月尾或是下个月就会搬过去。

与妻离异有3子女 宁自力更生

20年前与妻子离异，称三子女的经济状况也不好，宁愿自力更生。他透露，此前因钱财问题和太太离异，虽然育有3名子女，但他不清楚女儿下落，至于两个儿子则仍有来探望他。

“他们本身的经济状况也不好，仅能够维持生活，且家家有本难念的经，我也不指望他们会帮忙。”

疑不满他露宿楼下 有居民丢鸡蛋 洒糖水

疑不满他露宿楼下，他指此前有一居民多次捉弄他，包括在墙壁上丢鸡蛋，以及在他睡觉的长凳下方倒糖水，引来很多蚂蚁。

“那个男子约在两个月前搬走了，过后就再也没有人来骚扰。”

他说，大家都搬走了，这里没什么人进出，露宿楼下难免被人指点，但都活到这把年纪，今日不懂明日事，也不会太在意。